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Шахтар - Феєнорд: остання надія українських вболівальників у єврокубках

Сьогодні 18:33 Дмитро Копій 200 0
Шахтар - Феєнорд: остання надія українських вболівальників у єврокубках

Ліга Европи. 1/8 фіналу
9 березня. 22.00. Варшава. Стадіон "Війська польського"
Де дивитися - медіасервіс Megogo

Прогноз від Parimatch Ukraine:
Перемога Шахтаря: 3.10
Перемога Феєнорда: 2.37
Нічия: 3.45

Це друга двоматчева дуель між даними колективами в історії європейських клубних змагань. Вперше Шахтар та Феєнорд були суперниками у груповому етапі Ліги Чемпіонів сезону 2017/2018 і двічі "гірники" перемогали свого суперника: 2:1 у виїзному протистоянні та 3:1 на полі харківського ОСК Металіст. В обох випадках українська команда програвала по ходу зустрічі, але змогла віднайти в собі сили та здобути надважливі очки у групі ЛЧ. За ці 5 сезонів команди змінилися фактично повністю, але їх цілі та задачі залишилися незмінними - перемога у внутрішньому чемпіонаті та якомога кращий виступ у Єврокубках.

Минулого року Феєнорд грав у фіналі новоствореного турніру - Ліги конференцій УЄФА, де зазнав мінімальної поразки від італійської Роми. У внутрішньому чемпіонаті команда стала третьою, не маючи змоги нав’язати боротьбу Аяксу та ПСВ. У поточному ж сезоні підопічні Арне Слота лідирують в Ередивізі, на три очки випереджаючи амстердамський клуб за 10 матчів до кінця чемпіонату. Феєнорд - це дуже міцна європейська команда, яка може створити неприємності на футбольному полі майже будь-якому супернику. 

Шахтар у цьому сезоні вражає власними виступами у Єврокубках, команда стабільно стрибає вище власної голови та дає бій там, де в них майже ніхто не вірить.

Аналітики титульного партнера Шахтаря Parimatch Ukraine прогнозують "гірникам" складний матч. Коефіцієнт на їх перемогу підопічних Йовічевича – 3.10 проти 2.37 на їх опонента. Котирування на нічию - 3.45. І саме нічия 1:1 – є найочікуванішим рахунком варшавського матчу. Такий результат йде за 6.80. Що стосується майбутнього чвертьфіналіста Ліги Європи, то пріоритет на стороні нідерландців. Кеф на прохід далі Феєнорда - 1.35, на Шахтар - 3.10.

Можливо на прогнози аналітиків так вплинула кадрова ситуація в колективі Ігоря Йовічевіча, адже тільки через перебір карток зустріч пропустять Михайличенко, Бондар та Конопля, а через проблеми зі здоров’ям не допоможуть Швед та Матвієнко. Оптимізму додає остання гра "гірників" в УПЛ, де вони покуражились в матчі проти Металісту 1925 - перемога 7:0. Аналізуючи стиль гри обох команд, можна очікувати на чималу кількість гольових нагод біля воріт як однієї, так і другої команди. Тож, результат, в якому обидві команди заб’ють, йде від експертів Parimatch Ukraine за 1.7.

Попри невтішні прогнози, ми продовжуємо вірити в команду з України та підтримувати наших хлопців. Тим паче Шахтар вже не раз доводив, що може створити диво на футбольному полі, головне аби вони відчували підтримку своїх вболівальників.

Вболівай за єдиний український клуб на поточній стадії Ліги Європи та заряджай на своїх разом з Parimatch Ukraine!

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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