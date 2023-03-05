Головне
Магучіх виграла золоту медаль на чемпіонаті Європи
Сьогодні 10:40 504
Надія Кіченок не змогла вийти до фіналу турніру у США
Сьогодні 09:09 202 1
Джонс переміг Гана у першому раунді та став новим чемпіоном UFC
Сьогодні 08:18 298
Шахтар зіграє з Металістом 1925, Ворскла - із Зорею: розклад матчів УПЛ на 5 березня
Сьогодні 08:08 243
Костюк вийшла у фінал турніру WTA в Остіні
Сьогодні 00:04 1076 2
Атлетіко розгромив Севілью, Жирона з Циганковим поступилась Хетафе: результати 24 туру Ла-Ліги
Вчора 23:55 955
Збірна України визначила склади на змішані естафети Кубка світу
Вчора 23:10 591
Радівілов виборов срібло на етапі Кубка світу у Досі
Вчора 22:14 494
Арсенал із Зінченком дотиснув Борнмут Забарного, Челсі Мудрика переміг Лідс: результати 26 туру АПЛ
Вчора 21:26 1406
Ковтун переміг на Кубку світу зі спортивної гімнастики у Досі
Вчора 21:15 359
Блоги
Келсі у Шахтарі: віддалена перспектива чи продумана ставка для швидких перемог?
Келсі у Шахтарі: віддалена перспектива чи продумана ставка для швидких перемог? Андрій Дунець
Сьогодні 10:47 200
Велика кадрова перебудова Челсі. Що задумав клуб Мудрика, і що це змінює для Михайла
Велика кадрова перебудова Челсі. Що задумав клуб Мудрика, і що це змінює для Михайла Андрій Дунець
Вчора 19:54 1541
Драма дня: Арсенал Зінченка вирвав перемогу в матчі АПЛ останнім ударом у грі - ВІДЕО
Драма дня: Арсенал Зінченка вирвав перемогу в матчі АПЛ останнім ударом у грі - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 19:27 12130
Арсенал із Зінченком пропустили гол вже на 9-й секунді матчу АПЛ - ВІДЕО
Арсенал із Зінченком пропустили гол вже на 9-й секунді матчу АПЛ - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 18:12 7052
Циганков віддав черговий гольовий пас за Жирону в Ла Лізі - ВІДЕО
Циганков віддав черговий гольовий пас за Жирону в Ла Лізі - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 16:44 1879
Відео дня: золотий виступ 15-річної українки на Кубку світу зі спортивної гімнастики
Відео дня: золотий виступ 15-річної українки на Кубку світу зі спортивної гімнастики Андрій Дунець
Вчора 12:49 654
Неглибокий Дніпро-1: що потрібно лідеру УПЛ для збереження позицій
Неглибокий Дніпро-1: що потрібно лідеру УПЛ для збереження позицій Андрій Дунець
Вчора 11:41 543
Артем Бондаренко: «З 2022 року українським футболістам почали довіряти – і ми виправдовуємо цю довіру»
Артем Бондаренко: «З 2022 року українським футболістам почали довіряти – і ми виправдовуємо цю довіру» Дмитро Копій
03.03.2023 17:59 306
Без Динамо та Шахтаря: 5 футболістів-відкриттів першої частини сезону УПЛ
Без Динамо та Шахтаря: 5 футболістів-відкриттів першої частини сезону УПЛ Андрій Дунець
03.03.2023 15:28 1016 1
Наймиліше відео дня: дружина Луніна дотепно підколола чоловіка
Наймиліше відео дня: дружина Луніна дотепно підколола чоловіка Андрій Дунець
03.03.2023 12:42 1947
Мудрик виклав відео під музику російського виконавця – українці висловили обурення
Мудрик виклав відео під музику російського виконавця – українці висловили обурення Андрій Дунець
03.03.2023 11:59 18760 2
Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК
Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК Андрій Твердохліб
02.03.2023 12:20 21385 1
Зінченко віддав тонкий гольовий пас у матчі АПЛ проти команди Миколенка - ВІДЕО
Зінченко віддав тонкий гольовий пас у матчі АПЛ проти команди Миколенка - ВІДЕО Андрій Дунець
01.03.2023 23:16 9257
Алієв жорстко відповів росіянину Дзюбі, який напередодні похвалив Путіна - ВІДЕО
Алієв жорстко відповів росіянину Дзюбі, який напередодні похвалив Путіна - ВІДЕО Андрій Дунець
01.03.2023 20:27 7114
Відео дня: перший офіційний гол в історії збірної України від Сергія Коновалова
Відео дня: перший офіційний гол в історії збірної України від Сергія Коновалова Андрій Твердохліб
01.03.2023 20:23 1053
4 вакансії для Ротаня: за які ще роботи міг би взятися український тренер
4 вакансії для Ротаня: за які ще роботи міг би взятися український тренер Андрій Дунець
01.03.2023 13:47 1816
9 років тому Ломаченко програв свій перший бій в кар'єрі
9 років тому Ломаченко програв свій перший бій в кар'єрі Valeriy Ruchka
01.03.2023 09:22 3200
Футболіст, який належить Шахтарю, розриває в Кубку Англії: відео шедеврального голу
Футболіст, який належить Шахтарю, розриває в Кубку Англії: відео шедеврального голу Андрій Дунець
01.03.2023 00:04 3221
Жахлива помилка Трубіна: воротар Шахтаря просто подарував гол Минаю - ВІДЕО
Жахлива помилка Трубіна: воротар Шахтаря просто подарував гол Минаю - ВІДЕО Андрій Дунець
28.02.2023 16:29 12976 2
Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон про життя свого села в окупації
Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон про життя свого села в окупації Андрій Твердохліб
28.02.2023 12:00 33963
Прямі трансляції

Келсі у Шахтарі: віддалена перспектива чи продумана ставка для швидких перемог?

Сьогодні 10:47 Андрій Дунець 204 0
За вісім хвилин змусив говорити про себе увесь Старий Світ
Келсі у Шахтарі: віддалена перспектива чи продумана ставка для швидких перемог?
Фото - ФК Шахтар
#Йовичевич, #Шахтар, #Кевін Келсі

Джерело - Чемпіон.

Перша в історії перемога Шахтаря у єврокубках в серії пенальті не була б можливою без Кевіна Келсі. Молодий форвард "гірників" увірвався в європейський футбол, мов метеор, і став автором вирішального удару в "лотереї".

18-річний нападник із венесуельським паспортом вже перевершив рекорд Чипріана Маріки, ставши наймолодшим легіонером "кротів" у єврокубках. Тепер від новачка "помаранчево-чорних" чекають подальших дій, які виправдають його статус "вундеркінда". Навіщо Келсі Шахтарю? Які його сильні якості та перспективи? Шукаємо відповіді разом.  

Запрошення Кевіна — спроба отримати кількість вже разом з якістю

Наразі в складі Шахтаря є п’ять нападників. Мова про Андрія Кулакова, Андрія Борячука, Данила Сікана, Лассіну Траоре та героя нашої розповіді. Однак на практиці реальна користь для команди обох Андріїв нині нульова. Обидва не брали участі в матчах із Ренном, обидва сильно поступаються колегам по амплуа, обидва, з високою вірогідністю, у плани Йовичевича не входять. 

Зазвичай Шахтар діє з одним "чистим" форвардом, проте ставка на кшталт тієї, до якої вдався пан Ігор у другому овертаймі у Франції поза увагою тренера в окремих випадках теж не лишається. За таких умов двох центрфорвардів, які відчувають свою безальтернативність, для вирішення серйозних завдань не вистачить. Келсі може змусити Сікана та Траоре ставитися до виконання своїх обов'язків із більшим старанням.    

Келсі не подібний до жодного з конкурентів

Водночас цінність венесуельського футболіста у порівнянні з Данилом та Лассіною лежить у площині інших сильних сторін. Усі три нападники "гірників" відрізняються вражаючою антропометрією. Келсі — найвищий із цієї трійки (193 см), проте вирізняється якісно кращою рухливістю та пластичністю, а також виглядає сильнішим у вмінні знаходити вільні зони та вчасно відкриватися. 

Враховуючи, що у Кевіна є досвід гри на атаку з глибини (у попередньому клубі, уругвайському Бостон Рівері, його використовували на флангах), тепер Йовичевич отримує ще більш широке тактичне поле біля воріт суперників.  

Венесуелець приходить із прицілом на майбутній продаж Траоре

Африканець Траоре — єдиний легіонер зі "старого" Шахтаря, який виявив бажання залишитися в команді у складний час. Проте рішення Лассіни варто розглядати в максимально широкому, а не обмеженому контексті. 

Дивлячись правді у вічі, важко повірити, що футболіст із Буркіна-Фасо міг отримати запрошення у такі ж пристойні клуби, як його вчорашні одноклубники, зважаючи на важку травму й тривалий простій. Тож на момент початку масової міграції з Шахтаря Траоре був не в тому стані, щоб змінити місце роботи без суттєвих втрат у розмірі зарплатні. Інтереси Лассіни та Шахтаря зійшлися в одній точці, проте за нинішніх показників форварда тривалим такий альянс бути не може. 

Три голи в 19 матчах — не ті цифри, за які можна безтурботно отримувати близько двох мільйонів євро на рік в сьогоднішньому українському футболі. Й поки Траоре залишається в пам'яті скаутів інших клубів як перспективний нападник, який грав за Аякс, Шахтар дороговартісного, але по суті марного активу може спробувати позбутися.    

Йовичевич буде використовувати новачка частіше

Після перемоги над бретонцями в Лізі Європи хорватський наставник очікувано не шкодував компліментів на адресу хлопця, назвавши його "справжнім топом". Варто розуміти, що єдиною опцією на лаві запасних у додатковий час на момент виходу на поле Келсі аж ніяк не був. Йовичевич міг довіритися Андрію Тотовицькому чи Олегу Очеретьку, які виконати відповідні завдання в атаці теж могли. Однак надав перевагу гравцеві без краплини досвіду у європейському футболі й мінімальними знаннями на професійному рівні. 

Ризик виявився виправданим, а Келсі без розгойдувань ухопився за шанс, який випадає не кожному. Враховуючи нинішній стан двох інших претендентів на місце на вістрі атаки, не варто дивуватися, якщо Кевін невдовзі стане гравцем стартового складу без будь-яких "але".

Максим Салівон, Чемпіон

Неглибокий Дніпро-1: що потрібно лідеру УПЛ для збереження позицій

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Олександрія - СК Дніпро-1: де дивитися матч УПЛ Олександрія - СК Дніпро-1: де дивитися матч УПЛ 1571
Велика кадрова перебудова Челсі. Що задумав клуб Мудрика, і що це змінює для Михайла Велика кадрова перебудова Челсі. Що задумав клуб Мудрика, і що це змінює для Михайла 1543
Арсенал із Зінченком пропустили гол вже на 9-й секунді матчу АПЛ - ВІДЕО Арсенал із Зінченком пропустили гол вже на 9-й секунді матчу АПЛ - ВІДЕО 7057
Циганков віддав черговий гольовий пас за Жирону в Ла Лізі - ВІДЕО Циганков віддав черговий гольовий пас за Жирону в Ла Лізі - ВІДЕО 1880
Драма дня: Арсенал Зінченка вирвав перемогу в матчі АПЛ останнім ударом у грі - ВІДЕО Драма дня: Арсенал Зінченка вирвав перемогу в матчі АПЛ останнім ударом у грі - ВІДЕО 12139
Арсенал із Зінченком дотиснув Борнмут Забарного, Челсі Мудрика переміг Лідс: результати 26 туру АПЛ Арсенал із Зінченком дотиснув Борнмут Забарного, Челсі Мудрика переміг Лідс: результати 26 туру АПЛ 1406
Рекомендуємо
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 18330
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 16060
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 33271 1
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 19521
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 28564
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 238262