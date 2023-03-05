Келсі у Шахтарі: віддалена перспектива чи продумана ставка для швидких перемог?

За вісім хвилин змусив говорити про себе увесь Старий Світ

Джерело - Чемпіон.

Перша в історії перемога Шахтаря у єврокубках в серії пенальті не була б можливою без Кевіна Келсі. Молодий форвард "гірників" увірвався в європейський футбол, мов метеор, і став автором вирішального удару в "лотереї".

18-річний нападник із венесуельським паспортом вже перевершив рекорд Чипріана Маріки, ставши наймолодшим легіонером "кротів" у єврокубках. Тепер від новачка "помаранчево-чорних" чекають подальших дій, які виправдають його статус "вундеркінда". Навіщо Келсі Шахтарю? Які його сильні якості та перспективи? Шукаємо відповіді разом.

Запрошення Кевіна — спроба отримати кількість вже разом з якістю

Наразі в складі Шахтаря є п’ять нападників. Мова про Андрія Кулакова, Андрія Борячука, Данила Сікана, Лассіну Траоре та героя нашої розповіді. Однак на практиці реальна користь для команди обох Андріїв нині нульова. Обидва не брали участі в матчах із Ренном, обидва сильно поступаються колегам по амплуа, обидва, з високою вірогідністю, у плани Йовичевича не входять.

Зазвичай Шахтар діє з одним "чистим" форвардом, проте ставка на кшталт тієї, до якої вдався пан Ігор у другому овертаймі у Франції поза увагою тренера в окремих випадках теж не лишається. За таких умов двох центрфорвардів, які відчувають свою безальтернативність, для вирішення серйозних завдань не вистачить. Келсі може змусити Сікана та Траоре ставитися до виконання своїх обов'язків із більшим старанням.

Келсі не подібний до жодного з конкурентів

Водночас цінність венесуельського футболіста у порівнянні з Данилом та Лассіною лежить у площині інших сильних сторін. Усі три нападники "гірників" відрізняються вражаючою антропометрією. Келсі — найвищий із цієї трійки (193 см), проте вирізняється якісно кращою рухливістю та пластичністю, а також виглядає сильнішим у вмінні знаходити вільні зони та вчасно відкриватися.

Враховуючи, що у Кевіна є досвід гри на атаку з глибини (у попередньому клубі, уругвайському Бостон Рівері, його використовували на флангах), тепер Йовичевич отримує ще більш широке тактичне поле біля воріт суперників.

Венесуелець приходить із прицілом на майбутній продаж Траоре

Африканець Траоре — єдиний легіонер зі "старого" Шахтаря, який виявив бажання залишитися в команді у складний час. Проте рішення Лассіни варто розглядати в максимально широкому, а не обмеженому контексті.

Дивлячись правді у вічі, важко повірити, що футболіст із Буркіна-Фасо міг отримати запрошення у такі ж пристойні клуби, як його вчорашні одноклубники, зважаючи на важку травму й тривалий простій. Тож на момент початку масової міграції з Шахтаря Траоре був не в тому стані, щоб змінити місце роботи без суттєвих втрат у розмірі зарплатні. Інтереси Лассіни та Шахтаря зійшлися в одній точці, проте за нинішніх показників форварда тривалим такий альянс бути не може.

Три голи в 19 матчах — не ті цифри, за які можна безтурботно отримувати близько двох мільйонів євро на рік в сьогоднішньому українському футболі. Й поки Траоре залишається в пам'яті скаутів інших клубів як перспективний нападник, який грав за Аякс, Шахтар дороговартісного, але по суті марного активу може спробувати позбутися.

Йовичевич буде використовувати новачка частіше

Після перемоги над бретонцями в Лізі Європи хорватський наставник очікувано не шкодував компліментів на адресу хлопця, назвавши його "справжнім топом". Варто розуміти, що єдиною опцією на лаві запасних у додатковий час на момент виходу на поле Келсі аж ніяк не був. Йовичевич міг довіритися Андрію Тотовицькому чи Олегу Очеретьку, які виконати відповідні завдання в атаці теж могли. Однак надав перевагу гравцеві без краплини досвіду у європейському футболі й мінімальними знаннями на професійному рівні.

Ризик виявився виправданим, а Келсі без розгойдувань ухопився за шанс, який випадає не кожному. Враховуючи нинішній стан двох інших претендентів на місце на вістрі атаки, не варто дивуватися, якщо Кевін невдовзі стане гравцем стартового складу без будь-яких "але".

Максим Салівон, Чемпіон

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