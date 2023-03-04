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Велика кадрова перебудова Челсі. Що задумав клуб Мудрика, і що це змінює для Михайла

Сьогодні 13:23 Андрій Дунець 254 0
Клуб українського вінгера — головний ньюсмейкер світового футболу
Велика кадрова перебудова Челсі. Що задумав клуб Мудрика, і що це змінює для Михайла
Getty Images
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Челсі, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

Лондонський Челсі проводить максимально невиразний сезон. Десяте місце в АПЛ, три перемоги в останніх 17-ти матчах, невиразна гра та сумнівні перспективи в Лізі чемпіонів. На тлі чи не мертвого прогресу в грі команди як із початку кампанії-2022/23, так і після призначення Грема Поттера, всередині клубу вирують та киплять монументальні процеси. 

Тема комплектації "синіх" за останні півроку стає улюбленим прийомом усіх ласих до чуток та інформаційних бомб, і у своєму бажанні подарувати публіці чергову значну новину "аристократи" зупинятися не збираються. Які контури теперішнього і майбутнього в клубу Мудрика у фінансовому та спортивному планах, та яка роль самого Михайла в тому, що відбувається? Виділяємо головне.  

600 мільйонів — не межа. Буде більше!

За останні два трансферних вікна Челсі показав, що Манчестер Сіті та ПСЖ у порівнянні з ним — жалюгідні жебраки. Більш ніж 600 мільйонів фунтів, витрачених на залучення новачків, показали всю серйозність намірів нових власників клубу. Челсі не бажає залишатися просто одним із топклубів АПЛ — "пенсіонери" жадають бути на вершині постійно, а не чекати, доки в конкурентів настане проблемний період. 

Навіть більше — за рахунок не еволюційних перетворень, а в стилі такого собі генія серед інших, який ладен подолати кілька років навчання екстерном. Згубність такого підходу, як і ряд миттєвих досягнень, не раз доведені новітньою історією футболу. Серед останніх — приклад того ж Манчестер Сіті, який не зміг виграти Лігу чемпіонів попри значно більші фінансові вливання. Щоправда, розтягнуті більшою кількістю років. Обмежуватися нинішними солідними закупами лондонці не будуть — найближчого літа вже анонсоване придбання нових дорогоцінних "лотів" типу Джуда Беллінгема. Тож нині курс босів "синіх" цілком підпадає під класичне "пан або пропав".  

Вже зараз Челсі має найдорожчий в АПЛ та європейському футболі склад

…Поправка — в компанії з Манчестер Сіті. Так, нинішнього стану речей досягнуто поки за рахунок кількості, а не якості (в "містян" перша команда налічує 24 футболісти, тоді як у складі "синіх" 33 виконавці). Проте у випадку з Челсі симптоматичним є сам порядок цифр у більш ніж один мільярд євро. 

Сягнувши таких показників, господарі Стемфорд Брідж стали на екстенсивний шлях досягнення мети. Як відомо, такий підхід себе виправдовує далеко не завжди. І частіше призводить до зворотного ефекту. От тільки навіть "відбити" витрачені кошти в такому випадку вже не вдасться.    

Грандіозні витрати — менші продажі: лондонців очікує ще й великий розпродаж 

Врешті, склад "синіх", як і будь-якої команди, точно не гумовий, і вже сьогодні у Поттера очевидний кількісний перебір виконавців. Причому профіцит кадрів неважко прорахувати в кожній лінії. Кепа Аррісабалага або Едуар Менді на останньому рубежі; Тревор Чалоба, Бен Чілвелл, Сезар Аспілікуета в захисті; Нголо Канте, Матео Ковачич у півзахисті; Рахім Стерлінг, Армандо Бройя та П’єр-Емерік Обамеянг у лінії атаки. 

Це лише найбільш очевидні кандидатури на "вихід". Враховуючи обставини продажу й репутацію "синіх" на ринку, виручити за тих, хто не вписується у новий проєкт, а то й виглядає відвертим баластом, навіть відносно пристойні суми, Челсі радше не зможе.  

Час змін: у Мудрика ідеальний шанс стати лідером челсійської річки, де поки вкрай мутна вода

Крістіан Пулішич. Футболіст збірної США — ще один вірогідний кандидат на продаж, а також прямий конкурент Мудрика на позиції лівого вінгера. Для Михайла ситуація складається таким чином, коли наш футболіст отримує вдосталь часу та можливостей не просто заявити про себе в повен голос, а стати новим провідником переможних "синіх" ідей на роки вперед. Важко не погодитися з окремими вболівальниками клубу, які за Михайлом поки визнають хіба що вдале знищення 37-річного Джеймса Мілнера в дебютному матчі в складі команди. 

Мудрик має зрозуміти, що найближчі місяці будуть вирішальними не тільки в сенсі його можливого успіху в складі цього Челсі, а й у значенні виходу на топрівень як такий. А це єдино можливий сценарій, за якого Михайло може не втратити місце в тусовці найкращих футболістів планети.

Максим Салівон, Чемпіон

Мудрик виклав відео під музику російського виконавця – українці висловили обурення

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