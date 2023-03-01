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Футболіст, який належить Шахтарю, розриває в Кубку Англії: відео шедеврального голу

Сьогодні 00:04 Андрій Дунець 294 0
Він знову це зробив!
Футболіст, який належить Шахтарю, розриває в Кубку Англії: відео шедеврального голу
#Кубок Англії, #Лідс, #Фулгем, #Шахтар, #Манор Соломон

Джерело - Чемпіон.

Манор Соломон забив шикарний гол у матчі 1/8 фіналу Кубка Англії між Лідсом та Фулгемом.

На 56-й хвилині ізраїльтянин змістився з лівого флангу і пробив із лінії штрафного майданчика в дальній кут воріт Іллана Мельє, установивши підсумковий рахунок зустрічі - 2:0.

Відео

Соломон забиває вже в четвертій грі поспіль за Фулгем (цікаво, що попередні три рази були після виходів на заміну). Права на 23-річного атакувального футболіста, нагадаємо, досі належать донецькому Шахтарю.

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