Футболіст, який належить Шахтарю, розриває в Кубку Англії: відео шедеврального голу

Він знову це зробив!

Джерело - Чемпіон.

Манор Соломон забив шикарний гол у матчі 1/8 фіналу Кубка Англії між Лідсом та Фулгемом.

На 56-й хвилині ізраїльтянин змістився з лівого флангу і пробив із лінії штрафного майданчика в дальній кут воріт Іллана Мельє, установивши підсумковий рахунок зустрічі - 2:0.

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Соломон забиває вже в четвертій грі поспіль за Фулгем (цікаво, що попередні три рази були після виходів на заміну). Права на 23-річного атакувального футболіста, нагадаємо, досі належать донецькому Шахтарю.

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