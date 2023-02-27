Джокер Яремчук: українець вийшов на заміну й відразу заробив пенальті для Брюгге - ВІДЕО

Такими темпами можна собі й місце в основі повернути

Джерело - Чемпіон.

Роман Яремчук вдало з'явився на полі в матчі 27-го туру бельгійської Ліги Жюпіле між Брюгге та Гентом.

Український нападник замінив Феррана Жутгла на 85-й хвилині, а вже на 88-й заробив пенальті для своєї команди. Одинадцятиметровий упевнено реалізував Ганс Ванакен.

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У підсумку Брюгге виграв із рахунком 2:0. Ця перемога стала лише другою для підопічних Скотта Паркера у 2023 році.

Статистика Яремчука теж невтішна - востаннє він забивав ще в жовтні минулого року в матчі проти Сент-Трюйдена.

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