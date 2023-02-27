Англійська прем'єр-ліга підтримала Україну в річницю російського військового вторгнення: як це було

Джерело - twitter.
24 лютого минув рік з початку повномасштабного російського військового вторгнення в Україну. Матчі 25 туру Англійської прем'єр-ліги пройшли під знаком підтримки України та українського народу.
Football stands together 🇺🇦#StandWithUkraine #StandForFreedom pic.twitter.com/BV6iRSPoiE— Premier League (@premierleague) February 25, 2023
Капітани команд виводили свої команди в синьо-жовтих пов'язках.
These guys. 😍#FFC pic.twitter.com/qHw10UXjfT— Fulham Football Club (@FulhamFC) February 25, 2023
Лондонський Арсенал пішов далі - довірив капітанську пов'язку футболісту збірної України Олександру Зінченку та підняв синьо-жовтий прапор на клубній базі.
February 25, 2023
А тренер "гармашів" Мікаель Артета, як і деякі його колеги, з'явився на гру з нагрудним знаком у вигляді синьо-жовтого сердечка.
Усе це супроводжувалося банерами з написами: "Прем'єр-ліга і наші клуби продовжують стояти разом з народом України".
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