Англійська прем'єр-ліга підтримала Україну в річницю російського військового вторгнення: як це було

Джерело - twitter.

24 лютого минув рік з початку повномасштабного російського військового вторгнення в Україну. Матчі 25 туру Англійської прем'єр-ліги пройшли під знаком підтримки України та українського народу.

Капітани команд виводили свої команди в синьо-жовтих пов'язках.

Лондонський Арсенал пішов далі - довірив капітанську пов'язку футболісту збірної України Олександру Зінченку та підняв синьо-жовтий прапор на клубній базі.

А тренер "гармашів" Мікаель Артета, як і деякі його колеги, з'явився на гру з нагрудним знаком у вигляді синьо-жовтого сердечка.

Усе це супроводжувалося банерами з написами: "Прем'єр-ліга і наші клуби продовжують стояти разом з народом України".

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