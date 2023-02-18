Мудрик ледь не врятував Челсі від поразки в матчі зі Саутгемптоном: відео удару українця

Було досить близько!

Джерело - Чемпіон.

Михайло Мудрик мав шанс стати джокером Челсі в матчі 24-го туру АПЛ проти Саутгемптона.

Українець з'явився на полі на 64-й хвилині замість Ноні Мадуеке. Нічим особливим не відзначившись, лівий вінгер лондонців усе ж міг вирвати нічию для своєї команди на 12-й компенсованій хвилині до основного часу.

Мудрик зіграв на підбиранні після подачі кутового, першим дотиком пробивши по воротах Святих - м'яч пролетів трохи вбік від штанги.

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У підсумку Челсі програв із рахунком 0:1.

Нагадаємо раніше цього дня, Зінченко потужним дальнім ударом забив свій перший гол в АПЛ.

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