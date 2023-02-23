Воротар Севільї відправив у нокдаун уболівальника, який вибіг на поле під час матчу

Голкіпер продемонстрував навички ММА

Джерело - Чемпіон.

Воротар Севільї Марко Дмитрович технічно приборкав уболівальника ПСВ, який вибіг на поле під час матчу Ліги Європи. Серб не лише дав гідній відпір, але й зумів скрутити хулігана.

desde cuándo dmitrovic es luchador de la UFC? pic.twitter.com/b7jZEeQ19K — MP. (@MarcaoPutero) February 23, 2023

Епізод стався під час матчу-відповіддю 1/16 Ліги Європи ПСВ - Севілья (2:0). Незважаючи на поразку, Севілья крокує далі - у першому матчі іспанці здобули переконливу перемогу на власному полі (3:0).

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