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Воротар Севільї відправив у нокдаун уболівальника, який вибіг на поле під час матчу

Вчора 23:53 Андрій Твердохліб 356 0
Голкіпер продемонстрував навички ММА
Воротар Севільї відправив у нокдаун уболівальника, який вибіг на поле під час матчу

Джерело - Чемпіон.

Воротар Севільї Марко Дмитрович технічно приборкав уболівальника ПСВ, який вибіг на поле під час матчу Ліги Європи. Серб не лише дав гідній відпір, але й зумів скрутити хулігана.

Епізод стався під час матчу-відповіддю 1/16 Ліги Європи ПСВ - Севілья (2:0). Незважаючи на поразку, Севілья крокує далі - у першому матчі іспанці здобули переконливу перемогу на власному полі (3:0).

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