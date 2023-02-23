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29 років тому Валентина Цербе здобула бронзу Олімпійських ігор

Сьогодні 08:36 Андрій Твердохліб 107 0
29 років тому Валентина Цербе здобула бронзу Олімпійських ігор
#Валентина Цербе

Джерело - Чемпіон.

23 лютого, 1994 року, на Олімпійськиї іграх в Лілегаммері Україна здобула першу в історії медаль часів незалежності.

У спринтерській гонці на 7,5 км Валентина Цербе виборола бронзову нагороду, програвши чемпіонці Марім Бедар з Канади 1,2 секунди, а срібній призерці Світлані Парамигіной з Білорусі усього 0,1 секунди.

Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх

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