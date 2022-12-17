Джерело - Чемпіон.

Поки в Катарі завершується ЧС-2022, мадридський Реал на повну готується до відновлення клубного сезону.

Український голкіпер Андрій Лунін не пасе задніх. Наш співвітчизник приголомшив одноклубників у одному з епізодів, витягнувши неймовірний м'ячі після удару зі штрафного. Хтось із партнерів навіть вигукнув схвальне "Гранде Лунін!"

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Сезон для Реала поновиться 30 грудня матчем Ла Ліги проти Вальядоліда.

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