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Гранде Лунін: українець вразив партнерів божевільним сейвом на тренуванні Реала - ВІДЕО

Вчора 23:34 Андрій Дунець 143 0
Гранде Лунін: українець вразив партнерів божевільним сейвом на тренуванні Реала - ВІДЕО
#Андрій Лунін, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Поки в Катарі завершується ЧС-2022, мадридський Реал на повну готується до відновлення клубного сезону.

Український голкіпер Андрій Лунін не пасе задніх. Наш співвітчизник приголомшив одноклубників у одному з епізодів, витягнувши неймовірний м'ячі після удару зі штрафного. Хтось із партнерів навіть вигукнув схвальне "Гранде Лунін!"

Відео

Сезон для Реала поновиться 30 грудня матчем Ла Ліги проти Вальядоліда.

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