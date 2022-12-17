Джерело - Чемпіон.

Матч 8-го туру чемпіонату Австралії між Мельбурн Сіті та "Мельбурн Вікторі був зупинений через сутички вболівальників.

За рахунку 1:0 на користь Сіті на 21-й хвилині вболівальники Вікторі кинули фаєр у штрафний майданчик суперника, а воротар Том Гловер відкинув його назад, на трибуну.

Після цього фанати Вікторі вибігли на поле, а один з них вдарив Гловера відром по голові. У голкіпера відкрилася кровотеча.

Повідомляється, що ймовірно, Гловер отримав струс мозку.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua