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Вболівальник відром розбив обличчя воротарю Мельбурн Сіті під час дербі з Мельбурн Вікторі

Сьогодні 21:45 Віктор Слюсаренко 83 0
Вболівальник відром розбив обличчя воротарю Мельбурн Сіті під час дербі з Мельбурн Вікторі
Фото Getty Images

Джерело - Чемпіон.

Матч 8-го туру чемпіонату Австралії між Мельбурн Сіті та "Мельбурн Вікторі був зупинений через сутички вболівальників.

За рахунку 1:0 на користь Сіті на 21-й хвилині вболівальники Вікторі кинули фаєр у штрафний майданчик суперника, а воротар Том Гловер відкинув його назад, на трибуну.

Після цього фанати Вікторі вибігли на поле, а один з них вдарив Гловера відром по голові. У голкіпера відкрилася кровотеча.

Повідомляється, що ймовірно, Гловер отримав струс мозку.

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