Дівчина дня: найсексуальніша фанатка чемпіонатів світу знову засвітила принади в купальнику

Джерело - Чемпіон.

Збірна Хорватії вже дісталася 1/2 фіналу на ЧС-2022, а її найвідоміша вболівальниця Івана Кнолль продовжує тішити своїх підписників відвертими відео.

Цього разу дівчина, що носить неофіційний титул найсексуальнішої фанатки чемпіонатів світу, прогулялася пляжем із прапором Хорватії в картатому купальнику а-ля форма національної команди.

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На Мундіалі в Катарі хорватська красуня вчинила справжній фурор, адже дана мусульманська країна відома своїми жорсткими законами, зокрема щодо суворого одягу жінок. На місцевих це справило неабияке враження.

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