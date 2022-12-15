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Ексгравець Реала забив шалений гол у дев'ятку в матчі Кубка Греції - ВІДЕО

Сьогодні 22:23 Андрій Дунець 309 0
Ексгравець Реала забив шалений гол у дев'ятку в матчі Кубка Греції - ВІДЕО
#Кубок Греції, #Марсело, #Олімпіакос

Джерело - Чемпіон.

Бразилець Марсело нагадав про свій хист у першому матчі 1/8 фіналу Кубка Греції між Олімпіакосом та Атромітосом.

На 50-й хвилині гри знаменитий фланговий ексзахисник Реала та збірної Бразилії завдав шаленого удару в дальню дев'ятку воріт суперника, вивівши вперед команду з Пірея.

Відео

У підсумку Олімпіакос переміг із рахунком 4:1, зробивши впевнений крок до виходу в 1/4 фіналу турніру.

Нагадаємо, в листопаді повідомлялося, що Олімпіакос розглядає варіант із розірванням контракту з Марсело.

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