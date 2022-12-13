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ЧС-2022. Аргентина – Хорватія. Чи зупинить Мессі Модріча на шляху до фіналу

Сьогодні 15:54 Дмитро Копій 209 0
ЧС-2022. Аргентина – Хорватія. Чи зупинить Мессі Модріча на шляху до фіналу

½ фіналу. 13 грудня. 21.00. Лусаїл. Стадіон "Лусаїл-Айконік".
Трансляція: "Суспільне" та MEGOGO
LIVE-трансляція: Parimatch Ukraine

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Модріч VS Мессі

Це немовірно, але збірна Хорватії вже вдруге поспіль виходить до півфіналу чемпіонату світу. Хорвати зачаровують не стільки своєю грою, скільки характером, стійкістю, тактичною грамотністю та … Лукою Модрічем. 37-річний футболіст веде свою команду до футбольних вершин і робить це майстерно. Він у чудовій фізичній формі, і в кожному матчі в Катарі доводить це, відпрацьовуючи як в створенні моментів, так і в руйнуванні ідей суперника. При цьому команда Златко Даліча в цілому демонструє хороший прагматизм та фізичну, і що важливо психологічну готовність. І з Японією, і з Бразилією вони відігравалися по ходу матчу та навіть в додатковий час не виглядали втомленими, і це при тому, що середній вік команди - 27,4 роки. Ну а про магію Домініка Ліваковича можна й не говорити. Дві виграні серії пенальті – це вартує звання найкращого голкіпера турніру.

Аргентина на цьому чемпіонаті теж довела, що готова підійматися з попелу. Після поразки в стартовому матчі проти Саудівської Аравії та добрячої порції критики в сторону Мессі та Ко, команда Скалоні зробила потужний ривок і врешті залишається в грі. Ну а Мессі проводить, мабуть, один з найкращих турнірів в футболці національної збірної. На його рахунку 4 голи та дві результативні передачі, а значимість його персони та її важливість для команди та вболівальників взагалі важко переоцінити.

Прогноз від Parimatch Ukraine

"Біло-блакитні" вважаються головним претендентом на перемогу в турнірі. Коефіцієнт на Аргентину становить 2.85. Тож, очевидно, що в півфінальному поєдинку експерти Parimatch Ukraine залишають не так багато шансів підопічним Златко Даліча на вихід у фінал. Перемога "шашкових" оцінюється котируванням 5.30, тоді як на "біло-блакитних" дають курс 1.83. Нічия йде за 3.30.  Очікується малорезультативна гра, на те, що обидві команди обміняються голами, можна зробити прогноз за 2.28. А найімовірніший рахунок – 1:0 іде за котирування 5.10.

Статистика протистоянь

Аргентина п'ять разів грала у півфіналах Мундіалів і жодного разу не програвала. Двічі, у 1978 та 1986 роках, аргентинці після цього ставали чемпіонами світу, а у 1930, 1990 та 2014 роках поступалися у фіналах. Хорвати такою стабільністю похвалитися не можуть, у 1998 році вони зупинилися на стадії 1/2ї, програвши майбутнім чемпіонам світу французам 1:2. Натомість у 2018 році у півфіналі проти Англії перемогли 2:1 (у фіналі знову програли фанцузам).

А ось за особистими зустрічами у Хорватії та Аргентини поки нічия. Команд играли між собою 5 разів. На рахунку кожної зі сторін по дві перемоги, ще одного разу вони розходилися миром. Востаннє ці двоє зустрічалися в групі на ЧС-2018, і тоді хорвати сенсаційно розбили суперників 3:0, один з голів на рахунку Модріча.

Готуємося до грандіозної битви. Володарі золотих м’ячів прагнуть ще одного тріумфу. Мессі проти Модріча. Цю дуель пропустити неможливо, а почути емоції матчу можна буде завдяки ініціативі Parimatch Ukraine. Безкоштовна аудіотрансляція всіх матчів ЧС-2022 тільки на сайті Parimatch!

Тож готуємося до великого півфіналу, обирай своїх улюбленців та заряджай на чемпіонат світу 2022 разом з Parimatch Ukraine!

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