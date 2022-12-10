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Чуамені забив шикарний гол дальнім ударом у матчі Англія - Франція на ЧС-2022 - ВІДЕО

Сьогодні 21:49 Андрій Дунець 380 0
Чуамені забив шикарний гол дальнім ударом у матчі Англія - Франція на ЧС-2022 - ВІДЕО
#Англія, #Франція, #ЧС-2022, #Чуамені

Джерело - Чемпіон.

Орельєн Чуамені відкрив рахунок у поєдинку 1/4 фіналу чемпіонату світу між збірними Англії та Франції.

На 17-й хвилині молодий півзахисник французів наважився на удар з-за меж штрафного - голкіпер суперників Джордан Пікфорд не зміг упоратися із цим пострілом.

Відео

Переможець пари Англія - Франція у півфіналі зіграє проти збірної Марокко, яка напередодні сенсаційно здолала Португалію.

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