Чуамені забив шикарний гол дальнім ударом у матчі Англія - Франція на ЧС-2022 - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Орельєн Чуамені відкрив рахунок у поєдинку 1/4 фіналу чемпіонату світу між збірними Англії та Франції.

На 17-й хвилині молодий півзахисник французів наважився на удар з-за меж штрафного - голкіпер суперників Джордан Пікфорд не зміг упоратися із цим пострілом.

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Переможець пари Англія - Франція у півфіналі зіграє проти збірної Марокко, яка напередодні сенсаційно здолала Португалію.

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