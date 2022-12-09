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Неймар подарував надію Бразилії, однак шикарний гол Петковича перевів гру в овертайм

Сьогодні 20:43 Андрій Твердохліб 546 0
Неймар подарував надію Бразилії, однак шикарний гол Петковича перевів гру в овертайм
#Чемпіонат світу-2022 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Головний фаворит чемпіонату світу - збірна Бразилії вилетіла з турніру на стадії 1/4 фіналу. Бразильці в серії пенальті поступилися Хорватії. 

Основний час завершився нулями на табло, а на останні хвилині першого додаткового тайму Неймар після шикарної комбінації подарував надію своїй команді. Однак хорватам вистачило характеру та зрівняти рухунок - на 117-й хвилині Петкович забив гол-красень після стрімкої контраатаки.

Гол Неймара

Гол Петковича

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