Джерело - Чемпіон.

Головний фаворит чемпіонату світу - збірна Бразилії вилетіла з турніру на стадії 1/4 фіналу. Бразильці в серії пенальті поступилися Хорватії.

Основний час завершився нулями на табло, а на останні хвилині першого додаткового тайму Неймар після шикарної комбінації подарував надію своїй команді. Однак хорватам вистачило характеру та зрівняти рухунок - на 117-й хвилині Петкович забив гол-красень після стрімкої контраатаки.

Гол Неймара

Гол Петковича

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