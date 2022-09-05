Ексгравець Реала та МЮ осоромився ганебним виконанням пенальті на останній хвилині матчу МЛС

Джерело - Чемпіон.

Хав'єр Ернандес Чічаріто став одночасно головним героєм та головним антигероєм матчу регулярного чемпіонату МЛС між Лос-Анджелес Гелаксі та Канзас-Сіті.

Іменитий мексиканець зробив дубль у грі, але коли на 90+7 хвилині настав час вирвати перемогу для Лос-Анджелеса, Чічаріто не вигадав нічого кращого, як надто м'яко виконати удар у стилі Паненки.

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"Паненка", або удар у стилі Паненки — спосіб виконання футбольного пенальті, при якому м'яч по навісній траєкторії підсікається у ворота. Це досить ризиковано, адже якщо воротар не падає навмання в кут, а залишається в центрі воріт, то він досить легко забере м'яч.

Таким чином, команди розписали нічию з рахунком 2:2 саме завдяки легендарному 34-річному форвардові Чічаріто, який свого часу пограв у Європі за Манчестер Юнайтед, Реал, Баєр, Вест Гем та Севілью.

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