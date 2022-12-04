Прем'єр-міністр Нідерландів дотепно потролив президента США Байдена

Джерело - Чемпіон.
В 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 збірна Нідерландів впевнено перемогла США (3:1) та стала першим чвертьфіналістом турніру.
Не залишилася гра поза увагою й перших осіб обох країн. Напередодні матчу президент США Джо Байден оригінально підтримав свою команду.
"Це називається соккером. Вперед, США! Ви це зробите", - сказав Байден у своєму відеозверненні.
Good kick, @tyler_adams14.— President Biden (@POTUS) December 3, 2022
Let’s go @USMNT! pic.twitter.com/lEPC0UHXlI
Після гри Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте дотепно парирував колезі.
"Вибач, Джо, футбол переміг", - зауважив політик.
Sorry Joe, football won. 😉#NEDUSA @OnsOranje https://t.co/v27gYK7niv— Mark Rutte (@MinPres) December 3, 2022
В 1/4 фіналу Нідерланди зустрінуться з Аргентиною, яка у важкому матчі перемогла Австралію (2:1).
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