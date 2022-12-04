Головне
Ф'юрі знищив Чісору в бою за титул чемпіона WBC
Сьогодні 00:13 1581
Франція - Польща: анонс і прогноз матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 04:17 613
Ф'юрі - Чісора: огляд бою - найкращі моменти
Сьогодні 04:15 172
Берінчик - Менді: найкращі моменти - огляд бою
Сьогодні 03:45 223
Ф'юрі - Чісора: Як це було
Сьогодні 00:09 9151
Збірна Аргентини з труднощами перемогла Австралію в 1/8 фіналу ЧС-2022
Вчора 22:58 443
Берінчик переміг Менді одноголосним рішенням суддів
Вчора 22:12 987
Берінчик - Менді: Як це було
Вчора 22:12 6169
Збірна Нідерландів переграла США в 1/8 фіналу ЧС-2022
Вчора 18:53 585
Мессі та Мбаппе - у символічній збірній групового етапу ЧС-2022
Вчора 17:24 333
Блоги
Прем'єр-міністр Нідерландів дотепно потролив президента США Байдена
Прем'єр-міністр Нідерландів дотепно потролив президента США Байдена Андрій Твердохліб
Сьогодні 04:50 73
Дружина Дениса Берінчика не пропускає боїв чоловіка, любить співати та веде активний спосіб життя
Дружина Дениса Берінчика не пропускає боїв чоловіка, любить співати та веде активний спосіб життя Андрій Твердохліб
Сьогодні 03:48 3924
Ф'юрі почав жорстко обзивати Усика після перемоги над Чісорою - ВІДЕО
Ф'юрі почав жорстко обзивати Усика після перемоги над Чісорою - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 01:18 286
Гол дня: австралієць Гудвін шаленим дальнім ударом відродив інтригу в матчі з Аргентиною на ЧС-2022
Гол дня: австралієць Гудвін шаленим дальнім ударом відродив інтригу в матчі з Аргентиною на ЧС-2022 Андрій Дунець
Сьогодні 00:34 288
Воротар збірної Австралії жахливо помилився у матчі з Аргентиною на ЧС-2022 - ВІДЕО
Воротар збірної Австралії жахливо помилився у матчі з Аргентиною на ЧС-2022 - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 23:21 296
Усик передав привіт Ф'юрі та Чісорі перед боєм Берінчика - ВІДЕО
Усик передав привіт Ф'юрі та Чісорі перед боєм Берінчика - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 22:09 556
Берінчик вийшов на бій із Менді у формі спецпідрозділу ЗСУ - ВІДЕО
Берінчик вийшов на бій із Менді у формі спецпідрозділу ЗСУ - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 21:41 698
Гравець збірної США забив чудернацький гол у ворота Нідерландів на ЧС-2022 - ВІДЕО
Гравець збірної США забив чудернацький гол у ворота Нідерландів на ЧС-2022 - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 19:48 1128
Шевченко та Усик записали зворушливе відео задля підтримки українських лікарень
Шевченко та Усик записали зворушливе відео задля підтримки українських лікарень Андрій Дунець
Вчора 17:25 534
"Це називається соккером": Байден оригінально підтримав збірну США перед матчем з Нідерландами на ЧС-2022
"Це називається соккером": Байден оригінально підтримав збірну США перед матчем з Нідерландами на ЧС-2022 Андрій Дунець
Вчора 16:43 439
Найсексуальніша гольфістка світу випустила календар з відвертими фото
Найсексуальніша гольфістка світу випустила календар з відвертими фото Андрій Твердохліб
Вчора 07:51 1393
Гравець збірної Камеруну повторив скандальне досягнення Зідана на чемпіонаті світу
Гравець збірної Камеруну повторив скандальне досягнення Зідана на чемпіонаті світу Андрій Дунець
Вчора 07:30 705
Віктор Леоненко став дідусем, – журналіст
Віктор Леоненко став дідусем, – журналіст Андрій Дунець
Вчора 07:00 490
Ломаченко показав, як випікає літургійний хліб у церкві Московського патріархату - ФОТО
Ломаченко показав, як випікає літургійний хліб у церкві Московського патріархату - ФОТО Андрій Дунець
Вчора 00:48 2130
Гол дня: камерунець Абубакар на останніх хвилинах вирвав сенсаційну перемогу над Бразилією на ЧС-2022
Гол дня: камерунець Абубакар на останніх хвилинах вирвав сенсаційну перемогу над Бразилією на ЧС-2022 Андрій Дунець
02.12.2022 23:52 1006
Денис Берінчик — Іван Менді. Анонс і прогноз на бій
Денис Берінчик — Іван Менді. Анонс і прогноз на бій Дмитро Копій
02.12.2022 19:14 348
Лінекер дотепно пожартував над збірною Німеччини після її вильоту з ЧС-2022, оновивши свою знамениту фразу
Лінекер дотепно пожартував над збірною Німеччини після її вильоту з ЧС-2022, оновивши свою знамениту фразу Андрій Дунець
02.12.2022 16:14 652
Ярмоленко віддав гольовий пас у матчі за Аль-Айн, обдуривши захист суперника - ВІДЕО
Ярмоленко віддав гольовий пас у матчі за Аль-Айн, обдуривши захист суперника - ВІДЕО Андрій Дунець
02.12.2022 14:50 2206
Коваленко зробив татуювання у вигляді мапи України. Він є уродженцем Херсона - ФОТО
Коваленко зробив татуювання у вигляді мапи України. Він є уродженцем Херсона - ФОТО Андрій Дунець
02.12.2022 13:39 410
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах Андрій Твердохліб
02.12.2022 13:17 319370
Прямі трансляції

Прем'єр-міністр Нідерландів дотепно потролив президента США Байдена

Сьогодні 04:50 Андрій Твердохліб 78 0
Прем'єр-міністр Нідерландів дотепно потролив президента США Байдена
#Чемпіонат світу-2022 з футболу, #Джо Байден, #Марк Рютте

Джерело - Чемпіон.

В 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 збірна Нідерландів впевнено перемогла США (3:1) та стала першим чвертьфіналістом турніру.

Не залишилася гра поза увагою й перших осіб обох країн. Напередодні матчу президент США Джо Байден оригінально підтримав свою команду.

"Це називається соккером. Вперед, США! Ви це зробите", - сказав Байден у своєму відеозверненні.

Після гри Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте дотепно парирував колезі.

"Вибач, Джо, футбол переміг", - зауважив політик.

В 1/4 фіналу Нідерланди зустрінуться з Аргентиною, яка у важкому матчі перемогла Австралію (2:1).

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Ф'юрі не розуміє відмову Усика від бою Ф'юрі не розуміє відмову Усика від бою 2329
Берінчик - Менді: де дивитися онлайн бій Берінчик - Менді: де дивитися онлайн бій 2974
Ф'юрі знищив Чісору в бою за титул чемпіона WBC Ф'юрі знищив Чісору в бою за титул чемпіона WBC 1581
Берінчик - Менді: Як це було Берінчик - Менді: Як це було 6169
Ф'юрі - Чісора: Як це було Ф'юрі - Чісора: Як це було 9151
Дружина Дениса Берінчика не пропускає боїв чоловіка, любить співати та веде активний спосіб життя Дружина Дениса Берінчика не пропускає боїв чоловіка, любить співати та веде активний спосіб життя 3928
Рекомендуємо
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram 37989
Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво 228207 5
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 215632
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 29556
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 61273
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 94415 1