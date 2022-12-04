Прем'єр-міністр Нідерландів дотепно потролив президента США Байдена

Джерело - Чемпіон.

В 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 збірна Нідерландів впевнено перемогла США (3:1) та стала першим чвертьфіналістом турніру.

Не залишилася гра поза увагою й перших осіб обох країн. Напередодні матчу президент США Джо Байден оригінально підтримав свою команду.

"Це називається соккером. Вперед, США! Ви це зробите", - сказав Байден у своєму відеозверненні.

Після гри Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте дотепно парирував колезі.

"Вибач, Джо, футбол переміг", - зауважив політик.

В 1/4 фіналу Нідерланди зустрінуться з Аргентиною, яка у важкому матчі перемогла Австралію (2:1).

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