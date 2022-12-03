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Воротар збірної Австралії жахливо помилився у матчі з Аргентиною на ЧС-2022 - ВІДЕО

Сьогодні 23:21 Андрій Дунець 161 0
Воротар збірної Австралії жахливо помилився у матчі з Аргентиною на ЧС-2022 - ВІДЕО
#Збірна Аргентини з футболу, #Збірна Австралії з футболу, #Раян

Джерело - Чемпіон.

Австралійський голкіпер Меттью Раян подарував гол збірній Аргентини в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу.

На 57-й хвилині у 30-річного воротаря вселився дух Дієго Марадони і він почав обігрувати суперників у власному штрафному майданчику. Вийшло не дуже, чим скористався суперник Хуліан Альварес.

Відео

У підсумку Аргентина перемогла Австралію з рахунком 2:1. У чвертьфіналі Альбіселесте зіграють із Нідерландами.

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