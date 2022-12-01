Гол дня: мексиканець Чавес забив шедевральний гол зі штрафного на ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Луїс Чавес реалізував штрафний удар у матчі збірних Мексики та Саудівської Аравії в межах 3-го туру чемпіонату світу.

На 52-й хвилині півзахисник мексиканців наважився на прямий постріл приблизно із 40 метрів. Редакція Чемпіона вважає цей м'яч найкращим за 30 листопада на Мундіалі в Катарі.

У підсумку збірна Мексики виграла цей матч із рахунком 2:1, але за різницею м'ячів поступилась місцем у плей-оф збірній Польщі.

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