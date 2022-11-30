Джерело - Fanpage.it.
Маріо Феррі, який вибіг на поле під час матчу Португалія – Уругвай на чемпіонаті світу, розповів про свою зустріч із президентом ФІФА Джанні Інфантіно після того інциденту.
Італійський громадський діяч та футболіст дав коментар виданню Fanpage:
"Вони відвели мене в кімнату поліції, поки не завершиться гра, і я розмовляв з охороною. Були ще якісь офіційні особи, а однієї миті до кімнати зайшов Джанні Інфантіно.
– Що я в біса зробив? – запитав я.
– Ми побачимося знову через 12 років, – сказав він до мене, адже ми вже зустрічалися на Кубку світу-2010, коли я також вибігав на поле, однак Інфантіно тоді ще не був президентом. – За ці 12 років ти так і не зміг знайти дівчину".
Нагадаємо, що Марко Феррі в поєдинку 2-го туру ЧС-2022 вибіг на поле у футболці з написом "Save Ukraine" ("Врятуйте Україну") та татуюванням у вигляді українського тризуба.
Катар - чемпіон світу зі скандалів
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua