Маріо Феррі, який вибіг на поле під час матчу Португалія – Уругвай на чемпіонаті світу, розповів про свою зустріч із президентом ФІФА Джанні Інфантіно після того інциденту.

Італійський громадський діяч та футболіст дав коментар виданню Fanpage:

"Вони відвели мене в кімнату поліції, поки не завершиться гра, і я розмовляв з охороною. Були ще якісь офіційні особи, а однієї миті до кімнати зайшов Джанні Інфантіно.

– Що я в біса зробив? – запитав я.

– Ми побачимося знову через 12 років, – сказав він до мене, адже ми вже зустрічалися на Кубку світу-2010, коли я також вибігав на поле, однак Інфантіно тоді ще не був президентом. – За ці 12 років ти так і не зміг знайти дівчину".