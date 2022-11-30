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"За ці 12 років ти так і не зміг знайти дівчину": президент ФІФА поглузував з активіста, який підтримав Україну на ЧС-2022

Сьогодні 01:02 Андрій Дунець 97 0
"За ці 12 років ти так і не зміг знайти дівчину": президент ФІФА поглузував з активіста, який підтримав Україну на ЧС-2022

Джерело - Fanpage.it.

Маріо Феррі, який вибіг на поле під час матчу Португалія – Уругвай на чемпіонаті світу, розповів про свою зустріч із президентом ФІФА Джанні Інфантіно після того інциденту.

Італійський громадський діяч та футболіст дав коментар виданню Fanpage:

"Вони відвели мене в кімнату поліції, поки не завершиться гра, і я розмовляв з охороною. Були ще якісь офіційні особи, а однієї миті до кімнати зайшов Джанні Інфантіно. 

– Що я в біса зробив? – запитав я. 

– Ми побачимося знову через 12 років, – сказав він до мене, адже ми вже зустрічалися на Кубку світу-2010, коли я також вибігав на поле, однак Інфантіно тоді ще не був президентом. – За ці 12 років ти так і не зміг знайти дівчину".

Нагадаємо, що Марко Феррі в поєдинку 2-го туру ЧС-2022 вибіг на поле у футболці з написом "Save Ukraine" ("Врятуйте Україну") та татуюванням у вигляді українського тризуба.

Катар - чемпіон світу зі скандалів

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