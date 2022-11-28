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Каземіро неймовірним ударом з відскоку приніс Бразилії перемогу над Швейцарією у матчі ЧС-2022 - ВІДЕО

Сьогодні 20:23 Андрій Дунець 405 0
Каземіро неймовірним ударом з відскоку приніс Бразилії перемогу над Швейцарією у матчі ЧС-2022 - ВІДЕО
#Каземіро, #ЧС-2022, #Збірна Бразилії з футболу, #Збірна Швейцарії з футболу

Джерело - Чемпіон.

Опорний півзахисник збірної Бразилії Каземіро вирвав для своєї команди перемогу в матчі другого туру чемпіонату світу зі Швейцарією.

На 83-й хвилині гри представник Манчестер Юнайтед завдав потужного удару по воротах Яна Зоммера після відскоку м'яча від газону. Політ круглого скоригував рикошет від захисника, але це лише додало епізодові краси.

Відео

У підсумку цей гол Каземіро став єдиним у зустрічі, а пентакампеони забезпечили собі місце у плей-оф Мундіалю в Катарі.

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