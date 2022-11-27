У кого міцніші яйця: тренер збірної Канади пообіцяв тра**ути Хорватію на ЧС-2022, європейці вже відповіли

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер збірної Канади Джон Гердман напередодні матчу чемпіонату світу проти збірної Хорватії дав непристойний коментар про власні плани щодо Картатих.

Гердман, будучи під враженням від гри своїх підопічний у поєдинку першого туру з Бельгією, сказав буквально наступне:

"Я просто показав статистику гравцям. Сказав, що їхнє місце тут і що ми будемо тра**ти цих хорватів. Це наша наступна місія".

Природно, що такі слова спровокували гнів з боку хорватів. Їхня газета "24 sata" вийшла із дуже цікавим колажем-відповіддю на першій сторінці. На ньому англійський наставник (так, він - англієць) зображений голим, прикриті лише його рот та інтимне місце (причому на останньому кленовий листок-прикриття є значно меншим).

Малюнок був супроводжений заголовком "Язик у тебе є, а чи є яйця?".

Нагадаємо, матч Хорватія - Канада розпочнеться в неділю, 27 листопада, о 18:00 за київським часом.

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