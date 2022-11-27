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Прямі трансляції

ЧС-2022. Іспанія - Німеччина: битва нових поколінь колишніх чемпіонів

Сьогодні 14:37 Дмитро Копій 83 0
ЧС-2022. Іспанія - Німеччина: битва нових поколінь колишніх чемпіонів

Група В. Ель-Хаур. Стадіон "Ель-Байт". 21.00
Трансляція: "Суспільне" та MEGOGO
LIVE-трансляція: Parimatch Ukraine

Найбільший інвестор у розвиток українського спорту Parimatch Ukraine дарує унікальну можливість слідкувати за чемпіонатом світу 2022 у LIVE-режимі. Parimatch пропонує безкоштовну аудіотрансляцію всіх матчів Мундіалю!

Сенсації від Німеччини та рекорди Іспанії

У 2010му у ПАР Андрес Ін’єста забив єдиний гол у ворота Нідерландів та приніс Іспанії перше в історії світове чемпіонство. За чотири роки Маріо Гьотце ощасливив Німеччину, ставши автором єдиного голу у фіналі Мундіалю у Бразилії – Бундестім здобула свій третій кубок світу. І ось ще за 8 років кожна з цих збірних привезла в Катар своє нове "золоте покоління" і готова знову відчути смак тріумфу.

Іспанія та Німеччина – абсолютні фаворити групи Е. Принаймні були до першого туру. Але німці розпочали турнір сенсаційно, і одразу з двох причин. По-перше, вони висловили протест проти порушень прав людини в Катарі, фото, на якому гравці Бундестім затуляють собі рота, розійшлося по всім світовим ЗМІ та викликало хвилю обговорень. А по-друге, вони програли Японії, забивши першими та володіючи абсолютною перевагою в першому таймі. Обидва голи Нойер пропустив від гравців Бундесліги.

А команда Луїса Енріке показала себе в усій красі в матчі проти Коста-Ріки. 7:0. Гаві – третій наймолодший автор голу на чемпіонатах світу після Пеле та Мануеля Росаса. Йому 18 років та 110 днів, і, схоже він стане однією з головних зірок цього чемпіонату. Хоча оновлена Іспанія прекрасна за стилем, індивідуальною майстерністю, технікою. Відсоток часу, коли іспанці володіли м'ячем в матчі з Коста-Рикою становив 81,8%. Це найкращий результат в історії чемпіонатів світу. Можливо цій "фурії росі" не вистачає потужності і досвіду, але вражати вона буде.

Прогноз від Parimatch Ukraine

Експерти Parimatch Ukraine вважають шанси іспанців на перемогу трохи вищими. Коефіцієнт на успіх "фурії рохи" - 2.33, в той час, як на Німеччину – 2.95. При цьому обидві команди мають забити, найімовірніший результат поєдинку – 2:1. Нічия – менш вірогідний варіант, шанси на мир розцінюють як 3.70 до 1.

Іспанія та Німеччина грали між собою величезну кількість матчів, як офіційних, так і товариських. Востаннє ці двоє зустрічались в 2020му в рамках Ліги націй (в групі разом з Україною), і тоді іспанці розгромили німців – 6:0. Загалом в останніх п’яти матчах "фурія роха" двічі перемагала, одна перемога на рахунку Німеччини, ще двічі команди грали унічию. А ось на чемпіонатах світу майбутні суперники зустрічалися 4 рази. І тут статистика на користь Бундестім: 2 перемоги проти однієї у іспанців, ще одного разу між ними було зафіксовано мир.

Власне, тепер Німеччині потрібно лише перемагати, щоб не допустити провалу 2018го, коли вони не вийшли з групи. Іспанії перемога гарантує плей-офф.

Це буде гаряче протистояння, а почути його емоції можна буде завдяки ініціативі Parimatch Ukraine. Безкоштовна аудіотрансляція всіх матчів ЧС-2022 тільки на сайті Parimatch!

Тож обирай улюблену команда та заряджай на чемпіонат світу 2022 разом з Parimatch Ukraine!

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