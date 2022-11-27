Найзворушливіший момент Мундіалю: голеадор Австралії присвятив гол сину

Джерело - Чемпіон.

Форвард збірної Австралії Мітчелл Дюк, який забив переможний гол у ворота збірної Тунісу в 2 турі чемпіонату світу-2022, присвятив гол сину.

Нападник на пальцях зімітував літеру "J" - на честь сина Джексона, який був присутній на трибунах і в такий же спосіб відповів батькові.

"Перед грою я сказав своїм рідним, що заб'ю. Немає слів, такий важливий момент для моєї сім’ї та моїх уболівальників, це найкраще відчуття в світі, але постарайтеся не захоплюватися надто, тому що потрібно виграти ще одну гру і вийти з групи. Після голу я показав літеру "J", з якої починається ім'я мого сина. Я ще не бачив повтор голу, але сподіваюся, син побачив це", - зізнався нападник.

Судячи з Інстагнраму футболіста, він є дуже сімейною людиною і багато часу проводить з дітьми, у тому числі і з Джексоном.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mitchell Duke (@mitchellduke)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mitchell Duke (@mitchellduke)

Австралія мінімально перемогла Туніс (0:1) і з трьома очками посідає 2 місце в групі D перед вирішальним туром.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua