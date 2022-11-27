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Ганьба дня. Газон на стадіоні Інгульця більше схожий на город, а не на футбольне поле

Сьогодні 04:47 Андрій Твердохліб 144 0
Ганьба дня. Газон на стадіоні Інгульця більше схожий на город, а не на футбольне поле

Джерело - Чемпіон.

Футбольне поле на домашній арені Інгульця в петровому знаходиться в жахливому стані та мало придатне для гри.

Відедоказ цьому опублікував НК Верес у своїх соціальних мережах.

"У нас красивий, гарний край: Квіти, море, річка, гай! Рідне все: поля, діброви, А сади які чудові!" - ірнонічно прокоментували в рівненському клубі.

"Можна було зіграти в Києві, Олександрії, іншому селі з нормальним газоном. Чому з УПЛ ніхто не приїхав до матчу подивитися газон? - відзначає футболіст Вереса, відомий блогер Дмитро Поворознюк. -  Тепер в УПЛ офіційно можна грати будь-де: пісок, гравій, асфальт, басейн".

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Публикация от Povoroznyuk Dmytro (@povoroznyuk_dmytro)

"На цьому полі мають зіграти Інгулець та Верес. Чергове браво українському футболові", - додав Поворознюк.

Матч Інгулець - Верес таки відбувся. Господарі в межах 15 туру УПЛ мінімальнго перемогли (1:0).

"Коли ми приїхали до Петрового, побачили поле - зрозуміли, що комбінаційного футболу тут не буде. Натомість, буде багато боротьби. Це підтвердила і сама гра. Результат - не на нашу користь. Було важко. Бо наші технічні футболісти нічого не змогли створити на такому полі. Намагалися зіграти за рахунок швидкості, бійцівських якостей. Не вийшло", - підсумував гру головний тренер Вереса Юрій Вірт.

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