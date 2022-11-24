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Роналду приніс перемогу Португалії над Ганою завдяки суперечливому пенальті - ВІДЕО

Сьогодні 20:31 Андрій Дунець 412 0
Роналду приніс перемогу Португалії над Ганою завдяки суперечливому пенальті - ВІДЕО
#Гана, #Португалія, #Кріштіану Роналду, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Гол Кріштіану Роналду в матчі Португалія - Гана у першому турі чемпіонату світу виявився вирішальним. 

Лідер португальців реалізував пенальті на 65 хвилині матчу, але саме призначення одинадцятиметрового викликало чимало запитань.

Відео

У підсумку збірна Португалії святкувала перемогу з рахунком 3:2 та очолила групу H після стартового туру.

Нагадаємо, завдяки голу в цій зустрічі Роналду став першим гравцем в історії, який забивав на 5 чемпіонатах світу.

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