Роналду приніс перемогу Португалії над Ганою завдяки суперечливому пенальті - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Гол Кріштіану Роналду в матчі Португалія - Гана у першому турі чемпіонату світу виявився вирішальним.

Лідер португальців реалізував пенальті на 65 хвилині матчу, але саме призначення одинадцятиметрового викликало чимало запитань.

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У підсумку збірна Португалії святкувала перемогу з рахунком 3:2 та очолила групу H після стартового туру.

Нагадаємо, завдяки голу в цій зустрічі Роналду став першим гравцем в історії, який забивав на 5 чемпіонатах світу.

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