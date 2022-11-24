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Кадр дня: Роналду ледь не заплакав під час гімну Португалії на ЧС-2022

Сьогодні 18:21 Андрій Дунець 552 0
Кадр дня: Роналду ледь не заплакав під час гімну Португалії на ЧС-2022
#Кріштіану Роналду, #ЧС-2022, #Збірна Португалії з футболу

Джерело - Чемпіон.

Для Кріштіану Роналду початок поєдинку 1 туру чемпіонату світу проти Гани був дуже емоційним.

Легендарний португальський нападник неабияк зворушився, коли на стадіоні лунав гімн його країни.

Нагадаємо, напередодні з'явилась інформація, що бразильський Фламенгу може запросити Роналду на 3 місяці.

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