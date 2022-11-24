Кадр дня: Роналду ледь не заплакав під час гімну Португалії на ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Для Кріштіану Роналду початок поєдинку 1 туру чемпіонату світу проти Гани був дуже емоційним.

Легендарний португальський нападник неабияк зворушився, коли на стадіоні лунав гімн його країни.

🥲🇵🇹 Роналду пустив скупу сльозу під час гімну Португалії перед матчем проти Гани на ЧС-2022



Хочете, аби Кріштіану нарешті виграв Мундіаль?#Ronaldo #Cristiano #CR7 #Qatar2022 pic.twitter.com/GPUfHOtSlu — Champion🇺🇦🇺🇦🇺🇦 (@ukrchampion) November 24, 2022

Нагадаємо, напередодні з'явилась інформація, що бразильський Фламенгу може запросити Роналду на 3 місяці.

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