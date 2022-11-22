Луческу обмінявся футболками з Пеле на чемпіонаті світу - ретровідео

Джерело - Чемпіон.

Американець Тімоті Веа у матчі 1-го туру ЧС-2022 став першим, хто забив гол у ворота збірної Вельсу на мундіалі, починаючи з 1958 року. Тоді аналогічне досягнення підкорилося легендарному Пеле.

Із цієї нагоди пригадаймо епізод, що трапився зі знаменитим бразильцем на Кубку світу 1970 року. Після поєдинку 3-го туру групи проти Румунії він обмінявся футболками із нинішнім тренером київського Динамо Мірчею Луческу.

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77-річний наставник донині зберігає вдома ту форму із "десяткою" на спині, а та гра у мексиканській Гвадалахарі, до речі, завершилась із рахунком 3:2 на користь майбутніх пентакампеонів.

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