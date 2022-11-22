Груба помилка Менді подарувала перемогу Нідерландам на старті ЧС-2022 - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Невпевнена гра на виході голкіпера збірної Сенегалу Едуара Менді в матчі 1-го туру чемпіонату світу проти Нідерландів коштувала африканцям дуже дорого.

Помилкою воротаря на 84-й хвилині зустрічі скористався Коді Гакпо, відкривши рахунок у поєдинку.

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Повну версію матчу дивіться тут.

Після цього Нідерланди, зусиллями Деві Классена, забили ще раз, довівши матч до перемоги - 2:0.

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