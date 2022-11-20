Головне
Особливий Мундіаль: усе найголовніше напередодні старту ЧС-2022
Сьогодні 08:03 1521
Минай вирвав перемогу в Металіста в 14 турі УПЛ
Сьогодні 13:56 170
Мессі зламає інтернет своєю перемогою на ЧС-2022: думка спортивних журналістів про Мундіаль у Катарі - Частина ІІ
Сьогодні 11:36 345
Серед найдорожчих футболістів чемпіонату світу лише 1 бразилець і жодного аргентинця
Сьогодні 10:27 353
Катар – Еквадор: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 08:56 1114
Бензема пропустить чемпіонат світу-2022 через травму
Сьогодні 08:09 400
Катар - чемпіон світу зі скандалів
Сьогодні 07:50 8310 7
Збірна Катару зіграє з Еквадором: розклад матчів ЧС-2022 на 20 листопада
Сьогодні 07:37 1022
Чого очікувати від ЧС-2022 у Катарі: думка спортивних журналістів
Вчора 17:35 1254
Ред Булл здобули перший ряд на Гран-прі Абу-Дабі
Вчора 17:20 331
Блоги
Роберто Моралес назвав переможця і весь п'єдестал ЧС-2022
Роберто Моралес назвав переможця і весь п'єдестал ЧС-2022 Андрій Дунець
Сьогодні 15:01 41
Прогноз від Шахтаря: «гірники» називають своїх переможців ЧС-2022
Прогноз від Шахтаря: «гірники» називають своїх переможців ЧС-2022 Дмитро Копій
Сьогодні 13:00 173
Без Мессі та Роналду: 10 найкращих бомбардирів в історії чемпіонатів світу
Без Мессі та Роналду: 10 найкращих бомбардирів в історії чемпіонатів світу Андрій Твердохліб
Сьогодні 11:37 268
Дівчина дня: Джордан Озуна - кохана Каріма Бензема із шикарною фігурою та кучерями
Дівчина дня: Джордан Озуна - кохана Каріма Бензема із шикарною фігурою та кучерями Андрій Дунець
Сьогодні 10:37 816
Серед найдорожчих футболістів чемпіонату світу лише 1 бразилець і жодного аргентинця
Серед найдорожчих футболістів чемпіонату світу лише 1 бразилець і жодного аргентинця Андрій Твердохліб
Сьогодні 10:27 352
Матір загиблого українського воїна пожертвувала гроші на дитячий спортмайданчик
Матір загиблого українського воїна пожертвувала гроші на дитячий спортмайданчик Андрій Дунець
Вчора 16:58 994
Стаховський у формі Національної гвардії України офіційно завершив кар'єру
Стаховський у формі Національної гвардії України офіційно завершив кар'єру Андрій Твердохліб
Вчора 07:47 1017
День в історії: 53 роки тому Пеле забив свій 1000-й гол
День в історії: 53 роки тому Пеле забив свій 1000-й гол Valeriy Ruchka
Вчора 06:42 6665
Сльози Шевченка: 13 років тому збірна України програла Греції і не потрапила на ЧС
Сльози Шевченка: 13 років тому збірна України програла Греції і не потрапила на ЧС Андрій Твердохліб
18.11.2022 21:31 800
Персона дня: легендарному Петеру Шмейхелю - 59
Персона дня: легендарному Петеру Шмейхелю - 59 Phillip Hess
18.11.2022 21:16 2008
Нокаут за 11 секунд. 5 років тому встановили світовий рекорд в боксі
Нокаут за 11 секунд. 5 років тому встановили світовий рекорд в боксі Valeriy Ruchka
18.11.2022 21:11 20740
Донбас порожняк нє гоніт: 14 років тому почав мовлення телеканал Футбол
Донбас порожняк нє гоніт: 14 років тому почав мовлення телеканал Футбол Valeriy Ruchka
18.11.2022 21:09 5789 1
ЧС-2022. Де дивитися, слухати та за кого вболівати на Мундіалі в Катарі
ЧС-2022. Де дивитися, слухати та за кого вболівати на Мундіалі в Катарі Дмитро Копій
18.11.2022 14:02 351
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Андрій Твердохліб
18.11.2022 13:03 30044 2
Зірка збірної Марокко забила сенсаційний гол зі своєї половини поля напередодні ЧС-2022 - ВІДЕО
Зірка збірної Марокко забила сенсаційний гол зі своєї половини поля напередодні ЧС-2022 - ВІДЕО Андрій Дунець
18.11.2022 12:10 2624
Золоті меблі, взуття на 150 тисяч доларів та розкішний пляж на державній землі: журналісти показали будинок Павелка - ВІДЕО
Золоті меблі, взуття на 150 тисяч доларів та розкішний пляж на державній землі: журналісти показали будинок Павелка - ВІДЕО Андрій Дунець
16.11.2022 19:51 9758
Курйоз дня: в Англії воротар не помітив суперника, який заховався позаду, і подарував йому легкий гол
Курйоз дня: в Англії воротар не помітив суперника, який заховався позаду, і подарував йому легкий гол Андрій Дунець
16.11.2022 17:15 2400
Відомий блогер висміяв Поворознюка за фото у військовій формі
Відомий блогер висміяв Поворознюка за фото у військовій формі Андрій Дунець
16.11.2022 14:56 40503 2
Андрій Воронін відзначився двома голами у благодійному матчі зірок - ВІДЕО
Андрій Воронін відзначився двома голами у благодійному матчі зірок - ВІДЕО Андрій Дунець
14.11.2022 22:10 2822
Неймар записав тепле мотиваційне звернення до Мудрика - ВІДЕО
Неймар записав тепле мотиваційне звернення до Мудрика - ВІДЕО Андрій Дунець
14.11.2022 19:36 7002 1
Прямі трансляції

Роберто Моралес назвав переможця і весь п'єдестал ЧС-2022

Сьогодні 15:01 Андрій Дунець 64 0
Роберто Моралес назвав переможця і весь п'єдестал ЧС-2022
#Збірна Бразилії, #Моралес, #Кріштіану Роналду, #Чемпіонат світу 2022, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Відомий український коментатор медіасервісу MEGOGO Роберто Моралес спрогнозував трійку найкращих збірних Чемпіонату світу-2022 у Катарі.

Моралес вважає, що турнір виграє збірна Бразилії. Цією думкою експерт ексклюзивно поділився для спеціального матеріалу Чемпіона:

"Бразилія. Це любов. Чемпіон.

Іспанія. Тому, що Прімера є найцікавішим чемпіонатом на планеті Земля – найбільш варіативним та ще чемпіонатом янголів і демонів, котрі міняються місцями. Фіналіст.

Уругвай. Маю великі симпатії до цілої низки гравців, серед яких точно немає Годіна, Суареса та Кавані. Півфінал.

Португалія. Вона дуже пістрява за складом. Зичу успіху КріРо. Третє місце".

Повний прогноз Роберто Моралеса та інших журналістів можна прочитати за цим посиланням.

Катар - чемпіон світу зі скандалів

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Павелко отримає в Генпрокуратурі підозру в кримінальному провадженні, - ЗМІ Павелко отримає в Генпрокуратурі підозру в кримінальному провадженні, - ЗМІ 1776
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця 10191
Прикарпаття - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга Прикарпаття - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга 1910
СК Дніпро-1 - Шахтар 2:1: огляд матчу УПЛ СК Дніпро-1 - Шахтар 2:1: огляд матчу УПЛ 1788
Катар - чемпіон світу зі скандалів Катар - чемпіон світу зі скандалів 8310 7
Катар - Еквадор: де дивитися стартовий матч ЧС-2022 Катар - Еквадор: де дивитися стартовий матч ЧС-2022 3021
Рекомендуємо
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 60804
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 47083
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 54894
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 10198
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 110372
Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор 1950