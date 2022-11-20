Відомий український коментатор медіасервісу MEGOGO Роберто Моралес спрогнозував трійку найкращих збірних Чемпіонату світу-2022 у Катарі.

Моралес вважає, що турнір виграє збірна Бразилії. Цією думкою експерт ексклюзивно поділився для спеціального матеріалу Чемпіона:

"Бразилія. Це любов. Чемпіон.

Іспанія. Тому, що Прімера є найцікавішим чемпіонатом на планеті Земля – найбільш варіативним та ще чемпіонатом янголів і демонів, котрі міняються місцями. Фіналіст.

Уругвай. Маю великі симпатії до цілої низки гравців, серед яких точно немає Годіна, Суареса та Кавані. Півфінал.

Португалія. Вона дуже пістрява за складом. Зичу успіху КріРо. Третє місце".