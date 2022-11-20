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Прогноз від Шахтаря: «гірники» називають своїх переможців ЧС-2022

Сьогодні 13:00 Дмитро Копій 176 0
Прогноз від Шахтаря: «гірники» називають своїх переможців ЧС-2022

Чемпіонат світу з футболу 2022 стартує вже 20 листопада. 32 команди приїхали в Катар за великою мрією. Проте чиїсь амбіції виглядають більш реалістичними, а шанси на перемогу високими.

Бразилія, Аргентина, Англія чи Польща?

Перший легальний букмекер та титульний партнер ФК "Шахтар" Parimatch Ukraine розпитав "гірників", кого вони вважають головними претендентами на цьогорічний Кубок світу.

- Шкода, що України немає на чемпіонаті світу, - зізнався Андрій Пятов і запевнив, що вірить у перемогу однієї з європейських збірних. А ось Тарас Степаненко, Валерій Бондар та Анатолій Трубін не погодилися з досвідченим капітаном. Тож, які прогнози на Мундіаль зробили "гірники", дивіться в ексклюзивному відео.

Заряджай на чемпіонат світу разом з Parimatch Ukraine!

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