Матір загиблого українського воїна пожертвувала гроші на дитячий спортмайданчик

Джерело - Чемпіон.

Марія Пешко із Рівненщини віддала гроші, які їй виплатили за полеглого сина, на будівництво спортивного маданчика для дітей.

35-річний воїн Іван Клюйко загинув унаслідок мінометного обстрілу на Луганщині. Через два місяці у селі Орв'яниця збудували футбольне поле.

"Ніякі гроші нічого не вартують, якщо поруч немає єдиного сина. Любіть, бережіть один одного, поки живі" - наводить слова матері Івана сайт РадіоТрек.

Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль каже, що це історичний приклад, на Рівненщині такого точно не було - в майданчик вклали 2,5 млн грн: "Такі мами вирощують справжніх патріотів. Це приклад для всього світу!" Тепер щорічно тут проводитимуть турнір з мініфутболу імені Івана Клюйка. Стаховський у формі Національної гвардії України офіційно завершив кар'єру

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