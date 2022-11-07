Вацко: Динамо витратило 14 мільйонів на форвардів, а грає Гармаш

Відомий журналіст та коментатор Віктор Вацко розкритикував трансферну політику київського Динамо.

"А тепер я вам розкажу про форвардів Динамо: Фран Соль - 3,5 млн євро, Владислав Супряга - 6,5 млн євро, Жерсон Родрігес - 2 млн євро, Ерік Рамірес - 1,75 млн євро, Ілля Шкурін - оренда, Владислав Кулач - вільний агент. А Дніпро-1 заплатив 450 тис. євро за одного форварда, який зараз розриває всіх і про якого мріє вся Україна!