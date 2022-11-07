Вацко: Динамо витратило 14 мільйонів на форвардів, а грає Гармаш

Джерело - Чемпіон.
Відомий журналіст та коментатор Віктор Вацко розкритикував трансферну політику київського Динамо.
"А тепер я вам розкажу про форвардів Динамо: Фран Соль - 3,5 млн євро, Владислав Супряга - 6,5 млн євро, Жерсон Родрігес - 2 млн євро, Ерік Рамірес - 1,75 млн євро, Ілля Шкурін - оренда, Владислав Кулач - вільний агент. А Дніпро-1 заплатив 450 тис. євро за одного форварда, який зараз розриває всіх і про якого мріє вся Україна!
Київське Динамо за 5 років витратило майже 14 мільйонів євро на центрфорвардів. Скільки з них грає? Гармаш... Ось вам і планування", - сказав Вацко у своїй Ютуб-програмі "
Вацко on air".
Також Вацко повідомив, що Циганков має намір безкоштовно покинути Динамо.
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua