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Вацко: Динамо витратило 14 мільйонів на форвардів, а грає Гармаш

Сьогодні 20:17 Андрій Дунець 79 0
Вацко: Динамо витратило 14 мільйонів на форвардів, а грає Гармаш
#Денис Гармаш, #Динамо, #Віктор Вацко

Джерело - Чемпіон.

Відомий журналіст та коментатор Віктор Вацко розкритикував трансферну політику київського Динамо.

"А тепер я вам розкажу про форвардів Динамо: Фран Соль - 3,5 млн євро, Владислав Супряга - 6,5 млн євро, Жерсон Родрігес - 2 млн євро, Ерік Рамірес - 1,75 млн євро, Ілля Шкурін - оренда, Владислав Кулач - вільний агент. А Дніпро-1 заплатив 450 тис. євро за одного форварда, який зараз розриває всіх і про якого мріє вся Україна!

Київське Динамо за 5 років витратило майже 14 мільйонів євро на центрфорвардів. Скільки з них грає? Гармаш... Ось вам і планування", - сказав Вацко у своїй Ютуб-програмі "Вацко on air".

Також Вацко повідомив, що Циганков має намір безкоштовно покинути Динамо.

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