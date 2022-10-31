Зінченку, повернись до нас, будь ласка: фани Арсенала в соцмережах сумують через травму українця

Джерело - Чемпіон.

Вболівальники лондонського Арсенала стуробовані тривалою відсутністю лівого захисника команди Олександра Зінченка.

Українець досі відновлюється після травми, а востаннє на полі з'являвся ще 1 жовтня в переможному матчі проти Тоттенгема (3:1). Тобто Зінченко не грав уже майже місяць. Поєдинок 14-го туру АПЛ проти Ноттінгема став 8-м поспіль, який пропустив Олександр.

У зв'язку з цим фани Канонірів дуже активно цікавляться та хвилюються, коли ж Зінченко нарешті повернеться до складу.

Погляньмо, що пишуть в іноземному Твіттері

"Де Зінченко?" - мабуть, найпопулярніше запитання вчорашнього дня.

"Я сумую за Зінченком", "Зінченко нам дуже потрібен" та "Зінченку, повернись" - теж вельми популярні повідомлення.

Багато фанів чекають на повернення Зінченка вже 6 листопада у принциповому матчі проти Челсі.

На жаль, знаходяться також дописувачі, які недолугими жартами обігрують тему війни.

Однак, один із фанів вважає, що Арсенал підніметься на ще вищий рівень, саме коли Зінченко повернеться до стартового складу.

"Мені потрібні відеоролики, де Зінченко святкує голи команди", - багато вболівальників пишуть коментарі в такому дусі, маючи на увазі шалений темперамент та командний дух українця. Артета назвав терміни відновлення Зінченка. Нагадаємо, нещодавно головний тренер Арсенала Мікель

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