В Україні стартував прокат фільму Нація футболу

Джерело - Чемпіон.

27 жовтня в українських кінотеатрах відбулася прем'єра документально фільму Володимира Мули Нація футболу. Сценаристом виступив відомий журналіст, ексрадник Андрія Шевченка в збірній України Микола Васильков.

Стрічка розповідає про народження, історію становлення та розвиток Національної збірної України з футболу у період з 1992-го по 2021-й роки.

І хоча в релізі зазначено, що фільм - документальний, у ньому чималу частину займає художня історія реальних персонажів - юного футболіста та його батьків. Як служно зауважили фахівці, жанр фільму - докдрама.

"Найважчим у зйомках фільму виявилось інтегрувати документальну історію з художньою", - зазначив режисер Володимир Мула.

Героями ж документальної частини стали українські футболісти та тренери різних поколінь, які й писали історію національної команди.

"Це кіно про те, що дуже добре об'єднує український народ - про футбол. Ця гра дуже сильно є'днає націю. Можливо, хтось скаже, що це надто пафосно, ну яка ми футбольна нація? Але насправді, футбол - це те, що дуже сильно об'єднує. Фільм показує, як змінювався наш футбол разом з самою нацією", - додав режисер.

Однією з родзинок фільму є українська мова, якою спілкувалися наші пращури наприкінці 19 сторіччя - початку 20.

"Ідея такої мови належить сценаристу Миколі Василькову, а редактором виступив відомий мовознавець Віктор Кабака, з яким ми співпрацюємо давно", - сказав Мула.

Трейлер фільму

Нагадаємо, це вже другий спільний проєкт Мули та Василькова. У 2020 році на екрани вийшов документальний фільм ЮКІ - Історія перемог вільних українців.

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