Головне
Жіноча збірна України кваліфікувалася на чемпіонат Європи-2023
Вчора 22:01 892
Петраков назвав заявку збірної України на матчі Ліги націй
Сьогодні 13:27 129
War story: Путін цілиться в український спорт
Сьогодні 12:00 1724
Руїс здолав Ортіса у бою з трьома нокдаунами
Сьогодні 10:10 2067
Євробаскет-2022: календар, результати матчів
Сьогодні 09:19 4307
Удінезе знищило Рому, Спеція з Коваленком зіграла внічию з Болоньєю: результати матчів 5 туру Серії А
Вчора 23:41 991
Манчестер Юнайтед переміг Арсенал із Зінченком: результати матчів 6 туру АПЛ
Вчора 20:23 1062
Формула-1: Особистий залік пілотів
Вчора 19:06 3855
Кривбас та Львів розписали нульову нічию в 3 турі УПЛ
Вчора 18:59 371
Ферстаппен виграв домашній Гран-прі Нідерландів
Вчора 18:13 418
Блоги
Зінченко подумав, що Антоні - росіянин: фани у Твіттері познущалися над українцем після матчу АПЛ
Зінченко подумав, що Антоні - росіянин: фани у Твіттері познущалися над українцем після матчу АПЛ Андрій Дунець
Сьогодні 12:51 1301
Помилка Зінченка призвела до першого голу МЮ у ворота Арсенала - ВІДЕО
Помилка Зінченка призвела до першого голу МЮ у ворота Арсенала - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 11:31 981
Миколенко сховав Салаха до кишені: фани Евертона у захваті від гри українця з Ліверпулем
Миколенко сховав Салаха до кишені: фани Евертона у захваті від гри українця з Ліверпулем Андрій Дунець
Вчора 07:30 35301
Коноплянка створив шедевральний гол обвідним ударом зі штрафного у Польщі - ВІДЕО
Коноплянка створив шедевральний гол обвідним ударом зі штрафного у Польщі - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 07:20 16859
Безус забив шалений гол ударом через себе у ворота суперника Динамо - ВІДЕО
Безус забив шалений гол ударом через себе у ворота суперника Динамо - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 00:44 20387
Яремчук забив красивий гол у дебютному матчі за Брюгге - ВІДЕО
Яремчук забив красивий гол у дебютному матчі за Брюгге - ВІДЕО Андрій Дунець
03.09.2022 00:12 26677
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Андрій Твердохліб
02.09.2022 19:38 15397
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Андрій Твердохліб
02.09.2022 16:08 95816
Сеньків: Фільм про збірну України - банальщина, жодного слова про матч із росією
Сеньків: Фільм про збірну України - банальщина, жодного слова про матч із росією Андрій Дунець
02.09.2022 16:07 528
Гравець Аталанти забив фантастичний гол у стилі Маліновського - ВІДЕО
Гравець Аталанти забив фантастичний гол у стилі Маліновського - ВІДЕО Андрій Дунець
02.09.2022 11:18 4248
14 років тому Динамо знищило Спартак і вийшло в Лігу чемпіонів
14 років тому Динамо знищило Спартак і вийшло в Лігу чемпіонів Андрій Твердохліб
27.08.2022 23:21 5076
Гравець Лаціо забив неймовірний гол у дев'ятку з-за меж штрафного в центральному матчі Серії А - ВІДЕО
Гравець Лаціо забив неймовірний гол у дев'ятку з-за меж штрафного в центральному матчі Серії А - ВІДЕО Андрій Дунець
27.08.2022 00:27 11731
У Києві затримали відомого наркодилера Чернецького, який регулярно відвідував матчі Динамо
У Києві затримали відомого наркодилера Чернецького, який регулярно відвідував матчі Динамо Андрій Твердохліб
26.08.2022 12:20 1316 2
Динамо та Рейнджерс подякували: жахлива помилка захисника ПСВ дозволила киянам потрапити до першого кошика ЛЄ - ВІДЕО
Динамо та Рейнджерс подякували: жахлива помилка захисника ПСВ дозволила киянам потрапити до першого кошика ЛЄ - ВІДЕО Андрій Дунець
25.08.2022 17:55 6543
Слава Україні! S1mple перейменував свій паблік у російській соцмережі
Слава Україні! S1mple перейменував свій паблік у російській соцмережі Андрій Дунець
25.08.2022 15:25 789
Сеньків: Козловський випивав зі своїми друзями просто в укритті під час тривоги
Сеньків: Козловський випивав зі своїми друзями просто в укритті під час тривоги Андрій Дунець
24.08.2022 18:24 2709
Динамо, пусти Сетанту на свій стадіон!
Динамо, пусти Сетанту на свій стадіон! Андрій Дунець
24.08.2022 15:11 2233 12
Вернидуб отримав вилучення за нецензурну лексику та погрози арбітру в матчі УПЛ - ВІДЕО
Вернидуб отримав вилучення за нецензурну лексику та погрози арбітру в матчі УПЛ - ВІДЕО Андрій Дунець
23.08.2022 19:36 6055 2
Ракицький ледь не зламав ногу супернику і отримав вилучення в чемпіонаті Туреччини - ВІДЕО
Ракицький ледь не зламав ногу супернику і отримав вилучення в чемпіонаті Туреччини - ВІДЕО Андрій Дунець
23.08.2022 18:25 2304
Дружина Усика разом з прикордонниками зарядила путін х***о
Дружина Усика разом з прикордонниками зарядила путін х***о Андрій Твердохліб
23.08.2022 17:38 1055
Прямі трансляції

Зінченко подумав, що Антоні - росіянин: фани у Твіттері познущалися над українцем після матчу АПЛ

Сьогодні 12:51 Андрій Дунець 1321 0
Зінченко подумав, що Антоні - росіянин: фани у Твіттері познущалися над українцем після матчу АПЛ
#Антоні, #Чемпіонат Англії, АПЛ, #Олександр Зінченко, #Манчестер Юнайтед, #Арсенал Лондон

Джерело - Чемпіон.

Невдала гра Олександра Зінченка у матчі 6-го туру АПЛ Манчестер Юнайтед - Арсенал стала приводом для багатьох жартів іноземних уболівальників. Іноді навіть дуже жорстких жартів.

Серед англомовних користувачів Твіттера набрав популярності своєрідний анекдот, який звучить наступним чином: 

Зінченко: "Антоні з мене сьогодні так знущався, що я подумав, що він - росіянин".

Цей жарт у популярній соціальній мережі собі вподобала просто безмежна кількість фанів. Нижче наведемо лише деякі приклади.

Пізніше у Твіттері з'явилася ще одна, менш популярна, варіація недоречного жарту:

"Антоні так знущався над Зінченком, що той думав, що веде бій 1 на 1 проти російського снайпера посеред Києва".

Нагадаємо, Арсенал програв від Манчестер Юнайтед у центральному матчі АПЛ із рахунком 1:3. Олександр Зінченко провів на полі 74 хвилини, а його неуважна гра під час першого голу, коли забивав саме новачок МЮ, бразилець Антоні, й стала причиною усіх цих жартів.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Руїс здолав Ортіса у бою з трьома нокдаунами Руїс здолав Ортіса у бою з трьома нокдаунами 2067
Євробаскет-2022: календар, результати матчів Євробаскет-2022: календар, результати матчів 4307
Матч з Фенербахче стане останнім для Вукоєвича в Динамо Матч з Фенербахче стане останнім для Вукоєвича в Динамо 5926 1
War story: Путін цілиться в український спорт War story: Путін цілиться в український спорт 1724
Формула-1: Особистий залік пілотів Формула-1: Особистий залік пілотів 3855
Фенербахче - Динамо: Де дивитися матч Ліги Європи Фенербахче - Динамо: Де дивитися матч Ліги Європи 4395
Рекомендуємо
Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади 44770
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 27528 1
Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно 43571 1
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 1634
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 83565
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 6272