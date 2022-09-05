Джерело - Чемпіон.

Невдала гра Олександра Зінченка у матчі 6-го туру АПЛ Манчестер Юнайтед - Арсенал стала приводом для багатьох жартів іноземних уболівальників. Іноді навіть дуже жорстких жартів.

Серед англомовних користувачів Твіттера набрав популярності своєрідний анекдот, який звучить наступним чином:

Зінченко: "Антоні з мене сьогодні так знущався, що я подумав, що він - росіянин".

Цей жарт у популярній соціальній мережі собі вподобала просто безмежна кількість фанів. Нижче наведемо лише деякі приклади.

Пізніше у Твіттері з'явилася ще одна, менш популярна, варіація недоречного жарту:

"Антоні так знущався над Зінченком, що той думав, що веде бій 1 на 1 проти російського снайпера посеред Києва".

Нагадаємо, Арсенал програв від Манчестер Юнайтед у центральному матчі АПЛ із рахунком 1:3. Олександр Зінченко провів на полі 74 хвилини, а його неуважна гра під час першого голу, коли забивав саме новачок МЮ, бразилець Антоні, й стала причиною усіх цих жартів.

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