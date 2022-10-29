Ястремська опублікувала перші фото після потрапляння до лікарні

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська опублікувала фотографії у своєму Instagram, які були зроблені біля моря у Кань-сюр-Мері (Франція).

"Привіт усім. Я почуваюся краще, але мені все ще треба лікуватись... Не можу дочекатися повернення до тренувань", - зазначила Ястремська.

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23 жовтня Ястремська повідомила, що потрапила до лікарні, та розповіла про причини хвороби.

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