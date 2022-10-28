Гранд фінал головного турніру з Dota 2 - The International 2022 вже в неділю! Які шанси у команд на перемогу

Вирішальні матчі найбільшого турніру з Dota 2 відбудуться вже 29-30 жовтня на Сингапурском критому стадіоні. 4 найсильніші команди світу змагатимуться за звання чемпіона та розподілять загальний призовий фонд, який наразі складає $18,231,891.

Усі 4 команди гідно тримаються, тому вболівальники не виділяють явного претендента на перемогу в турнірі, проте зауважують відмінну форму Tundra Esports, які не програли жодного матчу на турнірі, та Team Secret, які жадібно вибороли останнє місце на турнірі лише на етапі останнього шансу.

В суботу, 29 жовтня о 7:00 розпочнеться фінал верхньої сітки, де за вихід у гранд-фінал змагатимуться Team Secret та Tundra Esports. Аналітики Parimatch вважають, що обидві команди є досить потужними і тому майже однаково оціюють їх шанси на перемогу, даючи коефіцієнти 1.92 та 1.82 відповідно. А вже о 10:00 Aster та Liquid розпочнуть півфінал нижньої сітки.

Гранд-фінал The International 2022 відбудеться 30 жовтня. Хто зустрінеться у головній битві за звання чемпіона в найвидовишньошому турніри з Dota 2? Роби власний прогноз разом з Parimatch!

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