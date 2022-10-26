Гравець Бенфіки забив знущальний гол п'ятою у ворота Ювентуса в матчі Ліги чемпіонів - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Рафа Сілва став автором справжнього шедевру в матчі 5-го туру Ліги чемпіонів між Бенфікою та Ювентусом.

На 35-й хвилині гри португальський півзахисник відгукнувся на передачу із флангу, у дотик пробивши п'ятою опорної ноги. Так рахунок став 3:1 на користь Бенфіки.

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Повну версію матчу дивіться тут.

Додамо, що Бенфіка перемогла Ювентус із рахунком 4:3 та за тур до фінішу групового етапу забезпечила собі місце у плей-оф турніру.

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