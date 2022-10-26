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Гравець Бенфіки забив знущальний гол п'ятою у ворота Ювентуса в матчі Ліги чемпіонів - ВІДЕО

Сьогодні 16:00 Андрій Дунець 390 0
Гравець Бенфіки забив знущальний гол п'ятою у ворота Ювентуса в матчі Ліги чемпіонів - ВІДЕО
#Бенфіка, #Ліга чемпіонів, #Ювентус, #Ліга чемпіонів 2022/23

Джерело - Чемпіон.

Рафа Сілва став автором справжнього шедевру в матчі 5-го туру Ліги чемпіонів між Бенфікою та Ювентусом.

На 35-й хвилині гри португальський півзахисник відгукнувся на передачу із флангу, у дотик пробивши п'ятою опорної ноги. Так рахунок став 3:1 на користь Бенфіки.

Відео

Повну версію матчу дивіться тут.

Додамо, що Бенфіка перемогла Ювентус із рахунком 4:3 та за тур до фінішу групового етапу забезпечила собі місце у плей-оф турніру.

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