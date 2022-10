Джерело - Чемпіон.

Гра Михайла Мудрика у матчі 5-го туру Ліги чемпіонів між Шахтарем та Селтіком зародила нову хвилю захоплень українським талантом.

Виступ Мудрика, зокрема його фантастичний гол із далекої відстані у ворота Джо Гарта, вкотре вразили іноземне футбольне суспільство. Михайлом захоплюються усі: і звичайні фани, і відомі експерти-інсайдери, і навіть офіційні акаунти телеканалів.

Погляньмо, що відбувалося у Твіттері після матчу Селтік - Шахтар

Знаний італійський інсайдер Фабріціо Романо вже не вперше публічно висловлює захоплення Мудриком:

"Тепер цілком зрозуміло, чому донецький Шахтар у серпні відхилив 30-мільйонну пропозицію за свого талановитого вінгера Михайла Мудрика. Найкращий, справді найкращий талант, який, на думку Шахтаря, коштує більше, ніж 45-50 млн євро".

It’s pretty clear now why Shakhtar Donetsk have turned down €30m bid in August for their talented winger Mykhaylo Mudryk. ⭐️🇺🇦 #UCL



Top, really top talent who’s worth more than €45/50m according to Shakhtar. pic.twitter.com/UX2uPQNfRb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 25, 2022

Журналіст Бен Джейкобс також відзначає вдалий виступ Мудрика, але обмежується лише сухим переказом стану справ із потенційним трансфером українця до лондонського Арсенала.

Mykhaylo Mudryk just scored a screamer, his third #UCL goal. Shakhtar want €60m+. Arsenal one of a number of clubs interested. They didn't make a bid over the summer, but Mudryk did tell me "I can't say no" to #AFC if they do come calling.👀 pic.twitter.com/0bCOojPP0R — Ben Jacobs (@JacobsBen) October 25, 2022

Відразу три міжнародні спортивні телегіганти у своїх акаунтах написали слова захоплення голом Мудрика у ворота Селтіка, прикріпивши саме відео епізоду:

BT Sport

Movistar Plus

CBS

Популярний французький акаунт уже в передчутті зимового трансферного вікна, порівнюючи попит на Мудрика із тим попитом, який буде на Кварацхелію із Наполі.

Ah oui monsieur Mykhailo Mudryk



Les enchères pour cet hiver ça va être n’importe quoi mais comme avec Kvaradona, tu sais ce que tu récupères derrière : un pur ailler feu follet qui va te régaler pic.twitter.com/Ai7TxwCgeI — Scipion (@Scipionista) October 25, 2022

"Мені байдуже, скільки він коштує! Зробіть усе, що потрібно", - рішуче звертається фан-паблік лондонського Арсенала до керівництва свого улюбленого клубу. Він відчайдушно прагне бачити Мудрика у складі Канонірів.

I don't care what it cost, release 90 retro kits if that's what it takes



Sign Mykhaylo Mudryk @Arsenal pic.twitter.com/oqPHvVEIyT — UpYourArsenal🔴⚪🔴⚪♥️ (@UPYOURARSENAL04) October 25, 2022

"Зупиніть цього Мудрика, інакше Арсеналу не вистачить на нього грошей!" - пише ще один фан лондонців.

Stop that Mudryk or Arsenal won’t have enough money 🥵 pic.twitter.com/bwIKYTpiPm — Foxey (@foxseabirds) October 25, 2022

Подають голос і вболівальники Ліверпуля. Один із них пише:

"Просто на вершину прямує Михайло Мудрик. Яка дивовижна гра сьогодні ввечері. Мені подобається, як він використовує свою швидкість на максимум і такий потужний на м'ячі. Я б одразу взяв його в Ліверпуль!"

Mykhaylo Mudryk is heading straight to the top. What an amazing game tonight. I love how he uses his speed to the maximum and so strong on the ball. I'd take him at Liverpool in a heart beat! #LFC #ShakhtarDonetsk pic.twitter.com/9YfsEle1QG — Kenny Mlay (@PapiiKennyy7) October 25, 2022

