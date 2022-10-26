Джерело - Чемпіон.
Гра Михайла Мудрика у матчі 5-го туру Ліги чемпіонів між Шахтарем та Селтіком зародила нову хвилю захоплень українським талантом.
Виступ Мудрика, зокрема його фантастичний гол із далекої відстані у ворота Джо Гарта, вкотре вразили іноземне футбольне суспільство. Михайлом захоплюються усі: і звичайні фани, і відомі експерти-інсайдери, і навіть офіційні акаунти телеканалів.
Погляньмо, що відбувалося у Твіттері після матчу Селтік - Шахтар
Знаний італійський інсайдер Фабріціо Романо вже не вперше публічно висловлює захоплення Мудриком:
"Тепер цілком зрозуміло, чому донецький Шахтар у серпні відхилив 30-мільйонну пропозицію за свого талановитого вінгера Михайла Мудрика. Найкращий, справді найкращий талант, який, на думку Шахтаря, коштує більше, ніж 45-50 млн євро".
It’s pretty clear now why Shakhtar Donetsk have turned down €30m bid in August for their talented winger Mykhaylo Mudryk. ⭐️🇺🇦 #UCL— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 25, 2022
Top, really top talent who’s worth more than €45/50m according to Shakhtar. pic.twitter.com/UX2uPQNfRb
Журналіст Бен Джейкобс також відзначає вдалий виступ Мудрика, але обмежується лише сухим переказом стану справ із потенційним трансфером українця до лондонського Арсенала.
Mykhaylo Mudryk just scored a screamer, his third #UCL goal. Shakhtar want €60m+. Arsenal one of a number of clubs interested. They didn't make a bid over the summer, but Mudryk did tell me "I can't say no" to #AFC if they do come calling.👀 pic.twitter.com/0bCOojPP0R— Ben Jacobs (@JacobsBen) October 25, 2022
Відразу три міжнародні спортивні телегіганти у своїх акаунтах написали слова захоплення голом Мудрика у ворота Селтіка, прикріпивши саме відео епізоду:
- BT Sport
- Movistar Plus
- CBS
- Мудрику, я люблю тебе понад життя: українець допоміг іноземному фанату виграти майже півтисячі фунтів
Популярний французький акаунт уже в передчутті зимового трансферного вікна, порівнюючи попит на Мудрика із тим попитом, який буде на Кварацхелію із Наполі.
Ah oui monsieur Mykhailo Mudryk— Scipion (@Scipionista) October 25, 2022
Les enchères pour cet hiver ça va être n’importe quoi mais comme avec Kvaradona, tu sais ce que tu récupères derrière : un pur ailler feu follet qui va te régaler pic.twitter.com/Ai7TxwCgeI
"Мені байдуже, скільки він коштує! Зробіть усе, що потрібно", - рішуче звертається фан-паблік лондонського Арсенала до керівництва свого улюбленого клубу. Він відчайдушно прагне бачити Мудрика у складі Канонірів.
I don't care what it cost, release 90 retro kits if that's what it takes— UpYourArsenal🔴⚪🔴⚪♥️ (@UPYOURARSENAL04) October 25, 2022
Sign Mykhaylo Mudryk @Arsenal pic.twitter.com/oqPHvVEIyT
"Зупиніть цього Мудрика, інакше Арсеналу не вистачить на нього грошей!" - пише ще один фан лондонців.
Stop that Mudryk or Arsenal won’t have enough money 🥵 pic.twitter.com/bwIKYTpiPm— Foxey (@foxseabirds) October 25, 2022
Подають голос і вболівальники Ліверпуля. Один із них пише:
"Просто на вершину прямує Михайло Мудрик. Яка дивовижна гра сьогодні ввечері. Мені подобається, як він використовує свою швидкість на максимум і такий потужний на м'ячі. Я б одразу взяв його в Ліверпуль!"
Mykhaylo Mudryk is heading straight to the top. What an amazing game tonight. I love how he uses his speed to the maximum and so strong on the ball. I'd take him at Liverpool in a heart beat! #LFC #ShakhtarDonetsk pic.twitter.com/9YfsEle1QG— Kenny Mlay (@PapiiKennyy7) October 25, 2022
- Мудрик - це український Неймар: іноземні експерти вражені грою нашого таланта в матчі Ліги чемпіонів
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