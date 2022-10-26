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Мудрик прямує на вершину, він коштує більше 50 мільйонів: іноземні експерти та фани вражені грою українця в ЛЧ

Сьогодні 07:00 Андрій Дунець 716 0
Мудрик прямує на вершину, він коштує більше 50 мільйонів: іноземні експерти та фани вражені грою українця в ЛЧ
#Ліга чемпіонів, #Селтік, #Шахтар, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

Гра Михайла Мудрика у матчі 5-го туру Ліги чемпіонів між Шахтарем та Селтіком зародила нову хвилю захоплень українським талантом.

Виступ Мудрика, зокрема його фантастичний гол із далекої відстані у ворота Джо Гарта, вкотре вразили іноземне футбольне суспільство. Михайлом захоплюються усі: і звичайні фани, і відомі експерти-інсайдери, і навіть офіційні акаунти телеканалів.

Погляньмо, що відбувалося у Твіттері після матчу Селтік - Шахтар

Знаний італійський інсайдер Фабріціо Романо вже не вперше публічно висловлює захоплення Мудриком:

"Тепер цілком зрозуміло, чому донецький Шахтар у серпні відхилив 30-мільйонну пропозицію за свого талановитого вінгера Михайла Мудрика. Найкращий, справді найкращий талант, який, на думку Шахтаря, коштує більше, ніж 45-50 млн євро".

Журналіст Бен Джейкобс також відзначає вдалий виступ Мудрика, але обмежується лише сухим переказом стану справ із потенційним трансфером українця до лондонського Арсенала.

Відразу три міжнародні спортивні телегіганти у своїх акаунтах написали слова захоплення голом Мудрика у ворота Селтіка, прикріпивши саме відео епізоду:

  • BT Sport

  • Movistar Plus

  • CBS

Популярний французький акаунт уже в передчутті зимового трансферного вікна, порівнюючи попит на Мудрика із тим попитом, який буде на Кварацхелію із Наполі.

"Мені байдуже, скільки він коштує! Зробіть усе, що потрібно", - рішуче звертається фан-паблік лондонського Арсенала до керівництва свого улюбленого клубу. Він відчайдушно прагне бачити Мудрика у складі Канонірів.

"Зупиніть цього Мудрика, інакше Арсеналу не вистачить на нього грошей!" - пише ще один фан лондонців.

Подають голос і вболівальники Ліверпуля. Один із них пише:

"Просто на вершину прямує Михайло Мудрик. Яка дивовижна гра сьогодні ввечері. Мені подобається, як він використовує свою швидкість на максимум і такий потужний на м'ячі. Я б одразу взяв його в Ліверпуль!"

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