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Селтік - Шахтар: гірникам потрібна перемога на Гемпден Парк

Сьогодні 17:24 Дмитро Копій 106 0
Селтік - Шахтар: гірникам потрібна перемога на Гемпден Парк

25 жовтня. 22.00. Глазго "Гемпден Парк".
Трансляція – відеосервіс MEGOGO, платформа Воля TV.

Говоримо про "Гемпдон Парк" - наштовхуємося на купу футбольних спогадів, як приємних, так і не дуже. Тут влітку 2021-го збірна України переграла Швецію та вперше в історії вийшла в чвертьфінал Євро, тут вже в червні 2022го "жовто-сині" зробили впевнений крок до фіналу плей-офф ЧС-2022, перегравши Шотландію 1:3, і врешті тут наша націоналка згоріла шотландцям у матчі Ліги націй (3:0). Чергову спробу підкорити головну арену Глазго робить "Шахтар" у матчі проти "Селтіка".

Титульний партнер ФК "Шахтар" та перший легальний букмекер Parimatch Ukraine визначив фаворитів майбутнього поєдинку. На думку експертів, господарі поля мають значно вищі шанси на перемогу. Коефіцієнт на успіх "Селтіка" - 1.87, а ось на те, що "гірники" заберуть три очки з "Гемпден Парк" - 4.10. Шанси на нічию розцінюють як 3.90 до 1.

Наразі "Селтік" іде останнім в турнірній таблиці групи F, маючи в активі 1 очко завдяки нічиїй з "Шахтарем" у Варшаві. "Гірники" розмістилися на третій позиції з 5ма пунктами. Перемога у Шотландії значно збільшить шанси українців на плей-офф Ліги чемпіонів, поразка може навіть поставити під загрозу євровесну. Тож "Шахтар" має налаштовуватися виключно на 3 очки. Заради матчу Ліги чемпіонів донеччани вкотре перенесли зустріч в рамках УПЛ, та цілеспрямовано готували до віїзду в Глазго. Попередньо таке рішення перед матчем з "Реалом" принесло "гірникам" дивіденди, тож сподіваємося і цього разу тактика Йовічевича спрацює.

Що стосується "Сетліка", то вони свій матч чемпіонату Шотландії проти "Гартсу" провели у суботу, виграли 4:3 та продовжують лідирувати в турнірі. Для шотландців матч з "Шахтарем" в ЛЧ – надважливий, будь який результат, окрім перемоги, фактично залишає їх за бортом єврокубків.

Йовічевич взяв на матч в Глазго всіх найсильніших, окрім Мар’яна Шведа, для якого це міг би бути принципове протистояння. 25-річний футболіст рік був в оренді в шотландському клубі, хоча назвати його шотландське турне успішним важко. Він провів лише три гри за "Селтік" у всіх турнірах з 2019 по 2020 рік.

"Шахтар" і "Селтік" зустрічалися між собою чотири рази на груповому етапі Ліги чемпіонів у 2004 та 2007 роках. В обох випадках команди обмінялись домашніми перемогами. Власне тепер, цю традицію потрібно міняти.

Вболіваємо за "Шахтар" разом та заряджаємо на своїх разом з Parimatch Ukraine!

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