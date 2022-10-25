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ХТО КОГО?!: Чорноморець та Parimatch запускають нове YouTube шоу

Сьогодні 17:23 Дмитро Копій 87 0
ХТО КОГО?!: Чорноморець та Parimatch запускають нове YouTube шоу

Вони вміють грати та перемагати не лише на футбольному полі. Коли на кону власний авторитет, зірки одеського "Чорноморця" готові долати будь-які перешкоди. А якщо в суперниках партнер по команді, який до того ж кидає тобі виклик, азарт та бажання проявити свої сильні сторони просто зашкалює.

То ж саме час дізнатися "ХТО КОГО?!"

ФК "Чорноморець" та офіційний партнер Parimatch Ukraine запускають нове YouTube шоу, у якому "моряки" змагаються між собою у дуже незвичайних конкурсах, а ще – обов’язково б’ються об заклад.

Правила шоу прості. Двоє учасників по черзі виконують завдання ведучого, і той, хто програє – повинен виконати бажання переможця.

"ХТО КОГО?!" - драйвовий, вибуховий та непередбачуваний проєкт, який розкриває футболістів "Чорноморця" по-новому.

Чи переграє Максим Войтіховський Івана Литвиненка у "ФутБас", і хто кого пережене в "Офісних перегонах" - робіть свої прогнози та дивіться шоу "ХТО КОГО?!" тільки на YouTube каналі CHORNOMORETS TV. 

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