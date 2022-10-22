Журналіст розплакався під час інтерв'ю з Мессі - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.
Аргентинський журналіст Пабло Жират розчулився на інтерв'ю з Ліонелем Мессі.
"Вдячний життю за здійснення однієї з моїх найбільших мрій. Дякую, Лео, за твоє тепло і простоту. Ти дуже великий. І дякую всім, хто був зворушений, як і я, і супроводжував мене в цій чудовій подорожі. Я люблю тебе, Лео!" - написав ведучий у своєму Твіттері, прикріпивши відео, на якому все зрозуміло навіть для тих, хто не знає іспанської.
Відео
Agradecido con la vida de poder haber cumplido uno de mis máximos sueños.— Pablo Giralt (@giraltpablo) October 21, 2022
Gracias Leo por tu calidez y sencillez.
Sos muy grande.
Y gracias a todos los que se emocionaron igual que yo y me acompañaron en este maravilloso viaje.
Te quiero, Leo!
❤️🙏🙌❤️ pic.twitter.com/Nd6tUsXkdD
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