Журналіст розплакався під час інтерв'ю з Мессі - ВІДЕО

Аргентинський журналіст Пабло Жират розчулився на інтерв'ю з Ліонелем Мессі.

"Вдячний життю за здійснення однієї з моїх найбільших мрій. Дякую, Лео, за твоє тепло і простоту. Ти дуже великий. І дякую всім, хто був зворушений, як і я, і супроводжував мене в цій чудовій подорожі. Я люблю тебе, Лео!" - написав ведучий у своєму Твіттері, прикріпивши відео, на якому все зрозуміло навіть для тих, хто не знає іспанської.