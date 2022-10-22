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Журналіст розплакався під час інтерв'ю з Мессі - ВІДЕО

Сьогодні 14:24 Андрій Дунець 144 0
Журналіст розплакався під час інтерв'ю з Мессі - ВІДЕО
#Ліонель Мессі

Джерело - Чемпіон.

Аргентинський журналіст Пабло Жират розчулився на інтерв'ю з Ліонелем Мессі.

"Вдячний життю за здійснення однієї з моїх найбільших мрій. Дякую, Лео, за твоє тепло і простоту. Ти дуже великий. І дякую всім, хто був зворушений, як і я, і супроводжував мене в цій чудовій подорожі. Я люблю тебе, Лео!" - написав ведучий у своєму Твіттері, прикріпивши відео, на якому все зрозуміло навіть для тих, хто не знає іспанської.

Відео

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