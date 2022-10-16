Ванат зрівняв рахунок, Мудрик через дві хвилини знову вивів Шахтар уперед

Джерело - Чемпіон.
Вінгер Динамо Владислав Ванат на 46-й хвилині зрівняв рахунок у грі з Шахтарем у 6 турі чемпіонату УПЛ. Гравець Динамо замкнув навіс Циганкова зі штрафного.
А через 2 хвилини Мудрик шикарним ударом знову вивів гірників уперед.
Нагадаємо, на 29-й хвилині Олександр Зубков відкрив рахунок у грі, а Лассіна Траоре на 45-й не реалізував пенальті - Владислав Нещерет відбив удар з позначки.
Текстова трансляція матчу - на нашому сайті.
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua