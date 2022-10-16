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Ванат зрівняв рахунок, Мудрик через дві хвилини знову вивів Шахтар уперед

Сьогодні 18:25 Андрій Твердохліб 1143 0
Команди влаштували видовищну гру
Ванат зрівняв рахунок, Мудрик через дві хвилини знову вивів Шахтар уперед
#Динамо Київ, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар Донецьк

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Динамо Владислав Ванат на 46-й хвилині зрівняв рахунок у грі з Шахтарем у 6 турі чемпіонату УПЛ. Гравець Динамо замкнув навіс Циганкова зі штрафного.

А через 2 хвилини Мудрик шикарним ударом знову вивів гірників уперед.

ВІДЕО

Нагадаємо, на 29-й хвилині Олександр Зубков відкрив рахунок у грі, а Лассіна Траоре на 45-й не реалізував пенальті - Владислав Нещерет відбив удар з позначки.

Текстова трансляція матчу - на нашому сайті.

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