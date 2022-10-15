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Олександрія представила третій комплект форми

Вчора 23:45 Віктор Слюсаренко 38 0
Олександрія представила третій комплект форми
#Олександрія

Джерело - Чемпіон.

Олександрія представила новий комплект форми на сезон 2022/23.

Про це повідомляє пресслужба клубу з Кіровоградщини.

Це вже третя форма клубу на поточний розіграш чемпіонату.

Третю форму команди виконано у чорно-зелених кольорах. Перший, домашній комплект - суто у білому кольорі, лише вставки на шиї і руках чорні. Другий, гостьовий комплект - жовтий з чорним візерунком на плечах.

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Допис, поширений FC Olexandriya Official (@fcolexandriya)

Олександрія наразі йде на шостому місці в таблиці УПЛ. Команда набрала десять очок у п’яти матчах чемпіонату. Останню гру клубу, проти "Металісту 1925", було перенесено через російські обстріли.

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