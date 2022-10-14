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Захисник Монако Сарр забив курйозний автогол у матчі Ліги Європи

Сьогодні 12:13 Віктор Слюсаренко 204 0
Захисник Монако Сарр забив курйозний автогол у матчі Ліги Європи
#Монако, #Трабзонспор

Джерело - Чемпіон.

Вчора, 13 жовтня, у матчі 4-го туру Ліги Європи Трабзонспор - Монако (4:0) стався курйозний епізод.

Наприкінці першої половини зустрічі французи забили курйозний автогол, коли під час перепасування з воротарем Олександром Нюбелем захисник Маланг Сарр незграбно зрізав м'яч у власні ворота.

Цей пропущений м'яч Монако став далеко не першим. Під час зустрічі французи пропустили ще три м'ячі, і в підсумку Трабзонспор переміг з рахунком 4:0.

Після цієї поразки Монако опустився на третє місце групи H, набравши шість очок. 

На відео епізод автоголу на 1:20 хв.

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