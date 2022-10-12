Помилка Трубіна вкрала в Шахтаря перемогу над Реалом на останній хвилині матчу ЛЧ - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Анатолій Трубін не найкращим чином зіграв на виході в кінцівці гри 4-го туру Ліги чемпіонів між донецьким Шахтарем та мадридським Реалом.

На 95-й хвилині голкіпер Шахтаря не розрахував сили і врізався своїм тілом у Антоніо Рюдігера, який перед тим устиг відправити м'яча у сітку.

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Повну версію матчу дивіться тут.

Таким чином, Рюдігер ціною травми зрівняв рахунок у матчі (1:1), вберігши Реал від першої поразки у цьому сезоні.

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