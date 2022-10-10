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Школа Маліновського: Аталанті забили неймовірний гол зі штрафного в Серії А - ВІДЕО

Сьогодні 07:45 Андрій Дунець 621 0
Школа Маліновського: Аталанті забили неймовірний гол зі штрафного в Серії А - ВІДЕО
#Аталанта, #Руслан Маліновський, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Удінезе

Джерело - Чемпіон.

Жерар Деулофеу став одним із головних героїв матчу 9 туру Серії А між Удінезе та Аталантою нашого Руслана Маліновського.

На 67-й хвилині, за рахунку 0:2 на користь суперника, іспанець елегантно та результативно виконав штрафний удар.

Відео

Повну версію матчу дивіться тут.

У підсумку гра завершилась результативною нічиєю з рахунком 2:2. Додамо, що Руслан Маліновський провів у поєдинку майже півгодини, з'явившись на заміну в середині другого тайму замість Адемоли Лукмана.

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