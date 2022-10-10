Джерело - Чемпіон.

Відомий український кіберспортсмен у дисципліні FIFA Євген "Yozhyk" Мостовик після серії терактів росії (терористичної держави) проти України звернувся до росіян.

Мостовик опублікував допис у своєму Телеграм-каналі, давши чітко зрозуміти, що думає про тих росіян, які вважають, що є заручниками режиму і не можуть нічого вдіяти.

Скріншот повідомлення Євгена (обережно, ненормативна лексика):

Нагадаємо, вранці 10 жовтня російські війська випустили по території України близько 90 ракет, спрямовані на критичну та цивільну інфраструктуру.

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