Джерело - Чемпіон.
Відомий український кіберспортсмен у дисципліні FIFA Євген "Yozhyk" Мостовик після серії терактів росії (терористичної держави) проти України звернувся до росіян.
Мостовик опублікував допис у своєму Телеграм-каналі, давши чітко зрозуміти, що думає про тих росіян, які вважають, що є заручниками режиму і не можуть нічого вдіяти.
Скріншот повідомлення Євгена (обережно, ненормативна лексика):
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Нагадаємо, вранці 10 жовтня російські війська випустили по території України близько 90 ракет, спрямовані на критичну та цивільну інфраструктуру.
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